Microsoft'un Belgeleri Sızdı: Geliştirilen Oyunlar Ortaya Çıktı!

FTC v. Microsoft davasının bir parçası olarak bugün bir dizi belge ortaya çıktı. Bu belgelerden bir yenisi ise gelecekte görme ihtimalimizin bulunduğu oyunlara işaret ediyor.

Bethesda Game Studios ve id Software gibi stüdyoların ana şirketi olan ZeniMax Media'nın, Microsoft tarafından satın alınmadan önce The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout 3 ve Doom serisindeki yeni bir oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu oyunlar, Temmuz 2020'de Microsoft'un o zamanki potansiyel ZeniMax satın almasıyla ilgili bir sunumda yer alıyordu.

Sunumda Yer Alan Fakat Hâlâ Duyurulmamış Oyunlar

Oblivion Remaster (başlangıçta 2022 mali yılı için ayarlanmış)

Doom Year Zero ve DLC (2023 mali yılı) ve ikinci bir DLC (2024 mali yılı)

Fallout 3 Remaster (2024 mali yılı)

Ghostwire: Tokyo'nun devam oyunu (2024 mali yılı)

Dishonored 3 (2024 mali yılı)

Bunların yanı sıra ekibin konsol ve PC için de bir dizi adı belirsiz duyurulmamış oyunu bulunduğu ortaya çıktı.

Indiana Jones oyunu (bir süredir haberdar olduğumuz ve başlangıçta 2022 mali yılı için planlanan)

Project Kestrel (2023 mali yılı) ve DLC (2024 mali yılı)

Project Platinum

Belirsiz bir şekilde adlandırılmış "lisanslı IP oyunu"

Tabii bunların üç yıldan daha uzun bir süre önce ve Microsoft'un Mart 2021'de ZeniMax'i satın almasından önce yapılan tahminler olduğunu unutmamak gerek, bu nedenle bu planlardan bazılarının önemli ölçüde değişmiş veya tamamen rafa kaldırılmış olma ihtimali bulunuyor.

Bu belgelerle birlikte aynı sızıntıda disksiz Xbox Series X'in yeniden tasarlandığı ve yepyeni bir "Sebile" kod adlı Xbox kontrol cihazı geliştirildiği de ortaya çıkmıştı.

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