Microsoft Geri Dönüşümden Kontrol Cihazı Üretti!

Microsoft yeni Xbox Series X/S kontrol cihazını tanıttı. Xbox Kablosuz Kontrol Cihazı - Remix Special Edition olarak adlandırılan yeni kontrol cihazı, iki tonlu yeşil renk düzenine sahip.

Yeni Remix Special Edition'ı bu kadar özel yapan şey, Xbox One kontrol cihazlarından geri dönüştürülmüş parçalar kullanılarak geliştirilmiş olması. Geri dönüşümün çalışma şekli nedeniyle Remix Special Edition kumandaların her biri kendine özgü bir görünüme ve hisse sahip.

Xbox Kablosuz Kontrol Cihazı - Remix Special Edition Tanıtıldı

Xbox Kablosuz Kontrol Cihazı - Remix Special Edition'ın kutusunda USB-C kablosuyla birlikte Xbox Şarj Edilebilir Pil Paketi de yer alıyor. Pil paketi, şarj başına 30 saat pil ömrüne sahip ve tam şarj 4 saat şarj süresi alıyor.

Xbox Kablosuz Kontrol Cihazı - Remix Special Edition Fiyatı

Xbox Kablosuz Kontrol Cihazı - Remix Special Edition'ın Türkiye pazarına girip girmeyeceği merak konusu. Kontrol cihazı globalde 85 dolarlık fiyat etiketiyle satılıyor.

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