Microsoft, Google'ın Gizli Kampanyalarından Şikayetçi Oldu

Microsoft, Avrupa'daki rekabet otoritelerini kendi lehine etkilemek ve Microsoft’un sektördeki itibarını yerle bir etmek adına gizliden bir kampanya yürüttüğüne dair Google'ı suçladı.

"Astroturf Örgütlenmesi Söz Konusu"

Microsoft’un Baş Hukuk Müşavir Yardımcısı Rima Alaily, kaleme aldığı bir blog yazısında arama devinin Avrupa’da “Open Cloud Coalition” adlı yeni bir şirket kurduğundan bahsetti.

Söz konusu şirketin Avrupa'daki küçük bulut sağlayıcılarını parlatarak Google'ın kendi çıkarlarını gizlemek niyetinde olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca bu koalisyonun, görünenden farklı olarak Google tarafından finanse edilen ve yönlendirilen, ama "tabandan gelen" bir hareket gibi sunulan bir “astroturf” örgütlenmesi olduğunu ileri sürüyor.

Google, CISPE'ye 500 Milyon Dolar Teklif Etti

Microsoft'un iddiaları bununla kalmıyor. Bir diğeri ise Google’ın, CISPE'ye (Avrupa Bulut Altyapı Hizmet Sağlayıcıları) Microsoft ile anlaşmayı kabul etmemeleri için 500 milyon dolar teklif etmesi.

Ancak CISPE’nin bu teklifi reddederek Microsoft ile uzlaştığı söylendi.