Rusya, Google'a 20 Desilyon Dolar Para Cezası Verdi: Bu Miktar Tarihte Görülmedi!

Yazılım devi Google, tarihte daha önce görülmemiş tutarda para ceza ile karşı karşıya kaldı. Rusya, Google'a yaklaşık 20 desilyon dolar para cezası vererek şaşkına çeviren bir kararın altına imza attı.

Google Neden Astronomik Miktarda Para Cezası Aldı?

Rusya'da yer alan mahkeme, Google'ın Rusya merkezli medya kanallarının içeriklerini engellediği için 20 desilyon dolar para cezası ödemesine hükmetti. Dünya Bankası'nın küresel GSYİH tahminlerinin milyonlarca katına karşılık gelen bu miktarın artabileceği de belirtildi.

YouTube, 2020 yılında ultra milliyetçi Rus kanalı Tsargrad'ı ABD yaptırımları nedeniyle yasaklamıştı. 2022 yılında Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından yasaklanan Rus kanallarının sayısında artış yaşanmıştı.

Yasakların artması üzerine Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Zvezda dahil 17 medya kuruluşu, yazılım devine dava açmıştı. Mahkeme, YouTube'da yasaklanan kanalların geri açılmasına hükmetmişti.

Söz konusu kanalların kapalı kaldığı her gün için Google'a 100 bin ruble yani yaklaşık 1.025 dolar ceza verilmesine yönelik karar alınmıştı. Toplam ceza ise her hafta iki katına çıkıyor. Bu da ödenecek tutarın önemli ölçüde artmasına neden oluyor.

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