Bill Gates'in Bir Hatası, 400 Milyar Dolarına Mâl Oldu

Bu hafta Microsoft için gerçekten kara bulutların hat safhada olduğu bir süreçti. Microsoft 365 fiyatlarının artması, Copilot'ın zorunlu hale getirilmesi ve önemli uygulamalarını yeniden adlandırması, eleştirilerin odağı haline geldi. Hatta şirketin geçmişindeki en büyük hatalardan biri olan mobil pazardaki kaybı yeniden gündeme düştü.

12 Yıl Sonra Gelen Zam

12 yıldır ilk kez Microsoft 365'in fiyatlarında artış yapıldı. Ancak bu artış, Copilot'un paketlere dahil edilmesiyle bağlantılandı.

Aylık abonelik fiyatları, Microsoft 365 Kişisel için 9,99 dolara, Aile planı için ise 12,99 dolara çıktı. Üstelik, Copilot'ı tam anlamıyla kullanabilmek için ayrıca Copilot Pro abonesi olmak gerekiyor; bunun da aylık bedeli 20 dolar.

Microsoft, kullanıcılara "klasik" abonelik seçeneğine dönme imkânı sunacağını söyledi, ancak bu seçenek de sınırlı bir süre için geçerli olacak. Tabii bu, zoraki bir abonelik sistemini dayattıkları gerçeğini değiştiremiyor.

Yeniden Markalama Süreci Beklendiği Gibi Gitmedi

Microsoft 365 uygulamaları, özellikle Copilot entegrasyonu ile birlikte yeni bir isimlendirme sürecine girdi. iOS, Android ve Windows'taki uygulamaların adı "Microsoft 365 Copilot" olarak güncellendi.

Bu değişikliğin amacı, "Microsoft 365 Office" tanımıyla ilgili kafa karışıklığını azaltmaktı ancak bunun yerine pek çok kişi buna tepki gösterdi.

Kullanıcılar, Microsoft'un kararını yapay zekâ tabanlı Copilot'ı marka algısının merkezine yerleştirme çabası olarak yorumluyor. "Her şeyde AI kullanmak zorunda mısınız?" sorusu gündemde.

Microsoft'un Kaçırdığı Mobil Fırsat

Android'in kurucularından Rich Miner, Microsoft'un mobil pazardaki yenilgisini çarpıcı ifadelerle yorumladı:

Android'i, Microsoft'un telefon pazarında PC'deki gibi bir hakimiyet kurmasını engellemek için oluşturdum.

Ancak bu sözler, Bill Gates'in daha önceki "mobildeki kaybımız en büyük hatamdı" itirafıyla çelişiyor. Microsoft için "her reklam iyi reklamdır" sözü ne kadar geçerli olacak bilemiyoruz ancak bu hafta şirket epey para kaybetti, orası kesin.