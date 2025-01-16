Microsoft'un Riskli Kararı: Xbox Hizmetini Tamamen Kapatmak

Microsoft, 2030 yılına kadar 100 milyon Game Pass abonesi hedeflemişti. Bu hedef doğrultusunda, yıllık %40 büyüme oranı bekleniyordu. Ancak, şirket bu agresif hedefleri iki yıl üst üste tutturamayınca, 2023'te bu hedeflerin acısı CEO Nadella'nın maaş paketinden çıkarıldı.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, 2021 yılında Xbox bölümünü kapatmayı ciddi olarak değerlendirdi. Ancak bu karar yerine, oyun dünyasını sarsan iki büyük satın almayı tercih etti.

Bu doğrultuda 2021'de ZeniMax Media'ın Bethesda'sı için 7 milyar dolar, 2023'te ise Activision Blizzard için tam 75.4 milyar dolar ödendi.

Game Pass Neden Başarılı Olamadı?

Diğer oyun yayıncılarını Azure bulut hizmetlerine ikna edememekten muzdarip olan şirket için Activision'ın dahi oyun geliştirme için Google ve Amazon’un bulut sunucularını kullanmaya devam etmesi, hedeflere ulaşamamalarının en temel iki nedeniydi.

Game Pass'in başarısızlıkları, yatırımcıların bu platformu yüksek riskli ve volatil (oynaklık durumu) bir fırsat olarak görmesine neden oldu.

Microsoft, oyun dünyasını tamamen bir abonelik modeline dönüştürmek istiyordu ama oyuncular satın aldıkları dijital içeriklerin kalıcı bir değeri olmadığından endişeli. Dolayısıyla bu hedefin gerçekçiliği kalmadı.

Öncelik Şu An İçin Yapay Zekada

Bir yatırımcı olan Denny Fish, Microsoft'un bulut ve AI yatırımlarının, hisse değerinde Activision'ın performansından daha etkili olduğunu belirtiyor.

Microsoft da buradan yola çıkarak artık önceliği yapay zeka teknolojilerine veriyor. Veri merkezi altyapısı ve AI hızlandırıcılarına yapılan yatırımlar, şirketin Activision gibi oyun devlerini satın almasından daha fazla önem taşıyor.

Xbox'ın geleceği ise belli değil. Kapatılma ihtimali halen masadayken sizce Microsoft, oyun dünyasında bu kadar riskli yatırımlarla kalıcı bir başarı yakalayabilir mi? Yorumlarda buluşalım.