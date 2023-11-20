Drama Sürüyor: OpenAI'dan Kovulan Sam Altman, Microsoft'a Katıldı!

Microsoft, kendi yapay zekâ araştırma ekibini kurmak üzere son günlerin gündem isimleri Sam Altman ve eski OpenAI meslektaşlarını işe aldığını açıkladı.

Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın X'te yaptığı duyuruya göre OpenAI'ın Sam Altman'ın kovulduğunu doğrulamasının hemen ardından Microsoft devreye girerek Sam Altman ve Greg Brockman'ı işe aldı.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett… — Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023

İkili, meslektaşlarıyla birlikte "yeni bir gelişmiş yapay zekâ araştırma ekibine liderlik etmek üzere" Microsoft'a katılıyor.

Sam Altman'ın Microsoft'a Katılması ChatGPT'yi Nasıl Etkileyecek?

Nadella, Microsoft'un "OpenAI ile ortaklığına bağlı kalmaya devam edeceğini" de sözlerine ekledi ancak bu hamle şimdiden pek çok spekülasyonu beraberinde getirdi.

Öyle ki OpenAI'ın sahip olduğu pek çok şeyin temel beyni diyebileceğimiz Sam Altman'ın Microsoft bünyesinde yer alacak olması, ChatGPT'nin geleceğinin de tamamı ile değişeceği ve Microsoft'un bu alandaki atılımlarının revize edilebileceği anlamına geliyor.

OpenAI'den kovulan Sam Altman'a bir süredir sosyal medya üzerinde destek mesajları atılırken, geçtiğimiz gün Altman'ın OpenAI'ya geri döneceği söylentileri ortaya çıkmıştı.

Çok geçmeden taraflar arasındaki görüşmeler kesildi ve OpenAI, Altman'ın (ve kurucu ortak Greg Brockman'ın) geri dönmeyeceğini açıkladı. Bunun yerine Twitch'in kurucu ortağı Emmett Shear yeni CEO olarak atandı.

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