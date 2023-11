Drama Sürüyor: OpenAI'dan Kovulan Sam Altman, Microsoft'a Katıldı!

Microsoft, kendi yapay zekâ araştırma ekibini kurmak üzere son günlerin gündem isimleri Sam Altman ve eski OpenAI meslektaşlarını işe aldığını açıkladı.

Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın X'te yaptığı duyuruya göre OpenAI'ın Sam Altman'ın kovulduğunu doğrulamasının hemen ardından Microsoft devreye girerek Sam Altman ve Greg Brockman'ı işe aldı.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…