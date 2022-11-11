Microsoft ile Apple'dan Beklenmedik İş Birliği!

Microsoft, Fotoğraflar uygulamasına getirdiği yeni bir güncelleme ile Windows 11'de iCloud fotoğraf kitaplığı entegrasyonunu kullanıma sunmaya başladı. Windows Baş Ürün Müdürü Dave Grochocki'nin Windows Deneyim Blogu'ndaki duyurusu, şirketin Ekim 2022'deki Surface etkinliğinde bu özelliği ilk kez tanıtmasını takip ediyor.

Kullanıcıların Windows 11'de iCloud fotoğraf kitaplığını kullanabilmesi için, güncellemeyi aldıktan sonra hesaplarını bağlamak adına Microsoft Store'dan Windows için iCloud uygulamasını indirmeleri gerekiyor.

Windows 11'de iCloud Fotoğraflarına Erişmek Artık Daha Kolay

Windows'un Apple'ın kendi bulut depolama çözümüyle entegre olması, Microsoft ve Apple cihazlarının ayrı ekosistemler olması gerektiği fikrinin nihayet ortadan kalktığına dair ilk işaretlerden biri.

The Verge tarafından daha önce bildirildiği üzere iCloud fotoğraf kitaplığı entegrasyonu, Apple Music'in Microsoft Store'da bir uygulama olarak görünmesini sağlıyor ancak Windows kullanıcılarının gelecek yıla kadar beklemesi gerekecek.

Microsoft, iki platformu entegre etme kararının kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak verildiğini iddia ediyor.