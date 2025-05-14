Microsoft'tan Şok Karar! Binlerce Kişiyi İşten Çıkarttı

Son yıllarda teknoloji devleri, özellikle de yazılım ve donanım alanında faaliyet gösteren firmalar, art arda işten çıkarma kararlarıyla gündeme geldi. Binlerce çalışan bu dalgadan etkilendi ve şirketler, aldıkları kararlar nedeniyle ciddi eleştirilere maruz kaldı. Bu listeye son olarak Microsoft da katıldı. Şirketin aldığı yeni karar, iş dünyasında adeta şok etkisi yarattı.

Microsoft, 6 Bin Kişiyi İşten Çıkarttı!

Pandemi sürecinde teknolojinin hayatımızdaki rolü hızla artınca büyük şirketler de bu talebi karşılamak adına yoğun şekilde personel alımına yöneldi. Ancak Covid-19 etkisinin azalmasıyla birlikte dijital talep eski seviyelerine dönünce bu kadar geniş kadrolara ihtiyaç kalmadı. Bu durum, birçok dev firmanın işten çıkarmalara gitmesine neden oldu.

Microsoft, yaklaşık 6 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Bu sayı, şirketin toplam iş gücünün yüzde 3’üne karşılık geliyor. Yüzdelik oran küçük gibi görünse de etkilenen kişi sayısı oldukça yüksek. Üstelik her bir çalışanın ortalama dört kişilik bir aileye sahip olduğu varsayıldığında bu kararın dolaylı olarak yaklaşık 24 bin insanın hayatına dokunduğu söylenebilir.

İşten çıkarılanlar arasında Microsoft’ta yedi yıldır çalışan Carsolina Walton da bulunuyor. Walton, iş odaklı sosyal medya platformu LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda sabah saatlerinde aniden düzenlenen bir toplantıda işine son verildiğini öğrendiğini belirtti. Bu da şirketin işten çıkarma kararını çalışanlara önceden haber vermeden sürpriz bir şekilde duyurduğunu gösteriyor. Bu sebepten ötürü Microsoft, tepki çekti.

Şirketin bu kararı neden aldığına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak uzmanlar, pandemi döneminde artan dijital talebe karşılık olarak işe alınan çalışanlara artık ihtiyaç kalmadığını ve bu nedenle böyle bir adım atıldığını düşünüyor.

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