NVIDIA İşlemcili Dizüstülerin Fiyatı Belli Oldu: Türkiye'ye Gelirse Kaç TL?

NVIDIA'nın RTX Spark işlemcisiyle çalışan Windows dizüstülerin fiyatları belli oldu. Microsoft'un 7 Ekim akşamı San Francisco'da düzenlediği, NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın da konuştuğu etkinliğin ardından modeller ABD'de ön siparişe açıldı. En ucuz seçenekler 2.599,99 dolardan başlıyor. İlk modeller 16 Ekim'de kullanıcılara ulaşacak.

NVIDIA'nın dizüstü işlemcisi üzerinde çalıştığı şubatta ortaya çıkmıştı, RTX Spark ise haziranda Computex'te tanıtıldı.

RTX Spark'lı Dizüstülerin Fiyatı Ne Kadar?

ABD'de vergiler hariç başlangıç fiyatları ve 7 Ekim kuruyla TL karşılıkları şöyle:

Model ABD fiyatı TL karşılığı (vergisiz) Microsoft Surface Laptop Ultra 2.599,99 dolar 128 bin TL ASUS ProArt P14 2.599,99 dolar 128 bin TL ASUS ProArt P16 2.799,99 dolar 138 bin TL HP OmniBook X 14 2.999,99 dolar 148 bin TL Lenovo Yoga 9n 2-in-1 3.099,99 dolar 153 bin TL HP OmniBook Ultra 16 3.199,99 dolar 157 bin TL MSI Prestige N16 Flip AI+ 3.299,99 dolar 162 bin TL Dell XPS 16 Creator Edition 3.799,99 dolar 187 bin TL

En ucuz Surface Laptop Ultra'da 24 GB bellek ve 512 GB depolama var, Dell XPS 16 ise 32 GB bellekle başlıyor. 128 GB bellekli ASUS ProArt P16 7.000 dolara çıkıyor. Bellek lehimli olduğu için sonradan artırılamıyor, bu yüzden ihtiyacınız olan miktarı baştan seçmeniz gerekiyor.

NVIDIA'nın İşlemcisi Neler Sunuyor?

RTX Spark, işlemciyi ve grafik birimini tek pakette birleştiren Arm tabanlı bir yonga. Tam sürümde 20 çekirdekli işlemci ve 6.144 çekirdekli Blackwell mimarili grafik birimi var, ikisi 128 GB'a kadar birleşik belleği paylaşıyor. 2.599,99 dolarlık Surface Laptop Ultra ise 18 çekirdekli işlemci ve 5.120 çekirdekli grafik biriminden oluşan alt sürümü kullanıyor.

NVIDIA büyük bütçeli oyunların 1440p çözünürlükte görüntü ölçekleme teknolojisi DLSS 5 ile 100 fps'nin üzerinde çalışacağını söylüyor. Bu, şirketin kendi iddiası; bağımsız testler henüz yayımlanmadı.

RTX Spark'ta Oyunlar Çalışacak mı?

Klasik Windows oyunları ve programları Microsoft'un Prism çeviri katmanıyla çalışacak. Microsoft'a göre Fortnite, Alan Wake 2 ve yeni World of Warcraft: Forever, Arm tabanlı Windows bilgisayarlarda bugün oynanabiliyor. League of Legends, Valorant, PUBG: Battlegrounds ve Genshin Impact da yakında gelecek. Call of Duty'nin 2027'de RTX Spark'a geleceği de etkinlikte duyuruldu.

Türkiye'ye Gelirse Fiyatı Ne Olur?

Türkiye fiyatı ve satış tarihi henüz belli değil. Microsoft'un Türkiye sitesi de Surface Laptop Ultra için ABD sayfasına yönlendiriyor. En ucuz model Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 153 bin TL civarında olabilir. Surface Laptop Ultra, Almanya'da vergiler dahil 2.899 euroya, yani yaklaşık 160 bin TL'ye ön siparişte. Karşılaştırma için M5 işlemcili 14 inç MacBook Pro Türkiye'de 129.999 TL'den satılıyor.

Editörün Yorumu

Bana göre RTX Spark'lı dizüstülerin asıl sorunu fiyattan çok giriş yapılandırması. 2.599,99 dolarlık modelde yonganın alt sürümü ve sonradan artırılamayan 24 GB bellek var. PC Gamer'ın hesabına göre RTX 5070 Ti'li ve 16 GB RAM'li bir oyun dizüstüsü yaklaşık 1.000 dolar daha ucuz ve toplamda daha fazla belleğe sahip. 128 GB'lık yapay zeka vaadi ise 7.000 dolara kadar çıkan üst yapılandırmalarda karşılık buluyor. Asıl merak ettiğim, Prism çeviri katmanının ağır programlarda ve oyunlarda ne kadar performans kaybettireceği.