Microsoft Yeni Katlanabilir Akıllı Telefonu İçin Kolları Sıvadı: Ekranıyla Rakiplerinin Önüne Geçecek!

Her geçen gün yeni markaların yeni modelleriyle büyüyen katlanabilir akıllı telefon sektörüne yeni bir dev daha atım atmak üzere. İddialara göre Microsoft, özellikle ekranıyla fark yaratacak yeni katlanabilir telefonu için çalışmalara başladı. Detaylar haberde.

Microsoft'un Yeni Katlanabilir Telefonu İki Yöne de Katlanabilecek

ABD merkezli yazılım devi Microsoft, katlanabilir telefonlarla ilgili uzun süredir devam eden bir sorunu çözebilecek yeni bir cihaz adına kolları sıvadı. Sektörel kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket, iki ekranlı ve oldukça kaba menteşeli Surface Duo isimli eski cihazını rafa kaldırıp yeni bir katlanabilir akıllı telefon modeli geliştirmeye başladı.

Aktarılanlara göre firmanın yeni cihazının diğer katlanabilir telefonlardan ayıran en büyük özelliği, her iki yöne veya başka bir deyişle hem içe hem de dışa katlanabilmesi ve farklı kullanım modlarına dönüşebilmesi olacak. Bu sayede yeni cihaz, günümüz katlabilir akıllı telefonların aksine bir tablet veya bir klavyeli bilgisayar formuna kolayca dönüşebilecek.

Dev marka, her iki yöne katlanabilme özelliğinin yanı sıra ekranda yeni özel yuvalar da kullanmayı planlıyor. Yeni cihazın bu sayede, diğer katlanabilir telefonlarda yaşanan ekranda kırışıklık ve zor bükülme gibi sorunlardan kurtulacağı bildiriliyor. Şu anda çıkış tarihi ile ilgili henüz bir bilginin bulunmadığı yeni katlabilir akıllı telefon hakkında ilerde daha çok şey öğrenmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

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