Microsoft, Yakında Kendi Yapay Zekâ Çipini Tanıtacak!
Microsoft, yakında kendi yapay zekâ çipini tanıtacak. Şirketin bir konferansta yapay zekâ üstündeki planlarını anlatması bekleniyor. İşte ayrıntılar!
Bildiğiniz üzere Microsoft bir süredir yapay zekâ çalışmalarıyla anılıyor. Şirketin uzun zamandır yapay zekâ konusunda güçleri eline almaya çabaladığını biliyoruz. Yeni gelen habere göre o tarihe çok az kaldı.
Microsoft, kendi yapay zekâ çipini üreterek sektördeki yeri için stratejik bir hamle yapacak. Şirketin önümüzdeki ay bu konuyla ilgili bir konferansta açıklamalar yapması bekleniyor. İşte haberimizin devamı...
Athena'yı Tanımamıza Çok Az Kaldı!
Microsoft, 2019 yılından beri Athena adını verdiği yapay zekâ işlemcisi üzerine çalışmalar yapıyor. Şirketin yapay zekâ işlemcisini tanıtmasına sayılı günler kaldı. Athena'yı 14-17 Kasım'da Seattle'da düzenlenecek olan "Ignite Konferansı"nda tanıyacağız.
Önümüzdeki ay düzenlenecek olan konferansta Microsoft'un yapay zekâ ile ilgili planlarını net bir şekilde öğreneceğiz. Özellikle CEO Satya Nadella'nın açılış konuşmasında çok önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
Bing Chat ve Windows Copilot gibi yapay zekâ odaklı araçlara sahip olan Micrososft'un en büyük hedefi Nvidia'nın ekran kartlarını kullanmak yerine kendi yapay zekâ çipini geliştirmek. Bunun için yaklaşık 300 çalışanını görevlendirdi.
Eğer her şey planlandığı gibi giderse Microsoft'un kendi yapay zekâ çipi, Nvidia H100 gibi popüler ekran kartlarına rakip olabilir. Bu durumda Nvidia'nın çipler üzerinden elde ettiği geliri bir anda sarsılabilir.
Microsoft, Kanser Teşhisi Koyabilen Yapay Zekâ Geliştirmeyi Hedefliyor!
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, sağlık sektörü için önemli bir adım attı. Dijital patoloji şirketi olan Paige ile iş birliği yaparak kanser teşhisi koyabilen bir yapay zekâ geliştirmeyi planladı.
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