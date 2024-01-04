Microsoft'tan Yeni Atılım: Klavyelere Copilot Tuşu Ekleniyor!

Microsoft, 2024'ün "yapay zekâlı PC yılı" olmasını istiyor ve bunun için şirket bugün Copilot için yeni bir tuşun klavyelere ekleneceğini duyurdu.

Microsoft, 2024 yılı içerisinde üretilecek pek çok laptop ve bilgisayar klavyesinde Copilot için özel bir tuşun bulunacağını açıkladı.

Microsoft'un gösterdiklerine bakılırsa yeni Copilot tuşu standart PC klavyesindeki sağ Ctrl tuşunun yerini alacak ve Alt tuşu ile sol ok tuşunun arasına yerleşecek.

Copilot Tuşu Nasıl Görünecek?

Microsoft'un Başkan Yardımcısı ve Tüketici Pazarlama Direktörü Yusuf Mehdi, bugünkü duyuruda "Copilot tuşunun tanıtımı, yaklaşık otuz yıldır Windows PC klavyesinde yapılan ilk önemli değişikliği işaret ediyor. Bu yeni tuş basıldığında, Copilot'u günlük hayatınıza sorunsuz bir şekilde dâhil etmek için Copilot'u Windows üzerinde başlatacak." ifadelerini kullandı.

Copilot'un mevcut olmadığı bölgelerde Copilot tuşu Windows Arama'yı başlatacak ancak Microsoft, Copilot hizmetini tüm bölgelerde kullanıma sunmak için var gücüyle çalışıyor. Yeni tuşa sahip ilk klavyeler bu yıl Las Vegas'ta düzenlenecek CES'te tanıtılacak ve muhtemelen Şubat ayı sonlarında gönderilmeye başlanacak.

Elbette eski klavyeler de aynı düzende çalışmaya devam edecek fakat dilerseniz değiştirilen tuşu Copilot ile eşleşecek şekilde düzenleme şansınız da olacak.

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