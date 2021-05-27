Microsoft, Kod Yazmadan Program Yapmanızı Sağlayacak Hizmetini Duyurdu

Microsoft, kod yazmadan program yapmanıza yardımcı olabilecek GPT-3 kullanan ilk hizmeti olan Power Fx'i duyurdu. Bu yıl gerçekleştirilen geliştirici konferansı normal kullanıcılar açısından büyük sürprizler içermese de geliştiricilerin veya geliştirici olma yolunda ilerleyenlerin gözlerinin açılmasını sağlayacak bir duyuru yapıldı. Şirket, OpenAI'ın GPT-3 dil modelini kullanmaya başladı.

Teknoloji devinin GPT-3 tarafından desteklenen yeni hizmeti Power Fx, sıfır kod ile basit uygulama geliştirmenizi sağlıyor. Power Fx, kodlama deneyimine az da olsa sahip veya kodlama ile uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin herhangi bir programlama dilini bilmesine gerek bırakmayarak bu kişilerin basit uygulamalar geliştirmesine olanak tanımak için GPT-3 dil modelinden güç alıyor.

Bu basit uygulamalara COVID-19 sırasında çok işe yarayacak bir seyahat planlama uygulaması veya bağışları gözden geçirmek için kullanılabilecek bir uygulamalar örnek olarak verilebilir. Yapay zeka destekli yeni özellikler, GPT-3 tarafından desteklenen hizmeti kullanacak kişilerin yapması gerekenleri sadece komut vermekten ibaret hale getiriyor.

Şirketin minimum kod ile uygulama geliştirme aracı olarak ortaya çıkan hizmetten sorumlu başkan yardımcısı Charles Lamanna, bunun gibi gelişmiş bir yapay zeka özelliğini kullanmanın minimum kod ihtiyacı taşıyan araçlarının gerçekten kodsuz denilen hale getirerek daha da geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Bu özellik temelde kişinin kodların ne işe yaradığını, nerede ve ne amaçla kullanıldığını öğrenmek gibi gereksinimlerden kurtarma görevini üstleniyor ancak genel olarak bakılacak olursa Microsoft'un Excel gibi uygulamalarında da bulunan yardımcı araçları kullanmanın çok da ötesine geçmiyor. Hizmetin ilerleyen yıllarda nasıl bir hale geleceği bilinmese de yakında kullanıcılara vereceği kod yazmadan program yapma olanağı bile umut verici görünüyor.

Kod Yazmadan Program Yapma Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Microsoft'un bu yılki geliştirici konferansında duyurduğu özellik, haziran ayının sonuna doğru Kuzey Amerika'da İngilizce dilinde kullanıma sunulmaya başlanacak ancak özelliğin dünya ile ne zaman buluşacağı en azından şimdilik bir soru işareti olmaya devam ediyor.

Microsoft Power Apps Ürün Pazarlama Müdürü Bryony Wolf, GPT 3'ün piyasadaki en güçlü doğal dil işleme modeli olduğunu, bu nedenle onu müşterilere yardımcı olmak için kullanabilmelerinin kendileri açısından oldukça büyük bir fırsat olduğunu öne sürdü.