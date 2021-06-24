Microsoft’un Koşulsuz Cyberpunk 2077 İade Programı Sona Eriyor

Microsoft’un koşulsuz Cyberpunk 2077 iade programı yakın bir zamanda dolacak. Belirtilen tarihten sonraki iadeler standart koşullar üzerinden gerçekleştirilecek. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz yıla olduğu kadar bu yıla da damgasını vuran Cyberpunk 2077, 10 Aralık 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Geriye uyumluluk destekleri sayesinde PlayStation 5 ve Xbox Series için üzerinde de oynanabilen oyun için gelişmiş sürümün bu yıl içinde çıkması bekleniyor.

Açık dünya oynanışa sahip Rol Yapma Oyunu olan Cyberpunk 2077, yapılan reklamlar ile adından sıkça söz ettirmişti. Bu durumun çıkışı sonrasında da devam ettiğini artık bilmeyen yok diyebiliriz. Ne var ki, yığınla teknik sorunları nedeni ile ağırlıklı olarak olumsuz yöndeki eleştiriler ile karşımıza çıkmıştı. Geliştirici stüdyo var olan durumu olumluya çevirebilmek için fazlaca çaba sarf ediyor ve zaman içerisinde irili ufaklı birçok güncelleme çıkartmıştı. Ancak henüz beklenen seviyeden uzakta olduğunu söyleyebiliriz.

Hatırlayacağınız üzere krizin başlarında, yatırımcıların 16 Ocak - 17 Aralık 2020 tarihleri arasında yatırımcıları yanlış yönlendirildiği ve PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarının oynanmaz halde olduğu gerekçesi ile Rosen Law isimli hukuk firması tarafından CD Projekt RED stüdyosuna dava açılmıştı. Bu davanın akabinde de Microsoft ve Sony, kullanıcılara bu ekstrem durum karşısında iade etme hakkı sunmuşlardı. Ne var ki, Microsoft'un koşulsuz iade hakkı sunduğu oyunu Sony tarafının aksine dijital mağazasından kaldırmamış olduğunu görmüştük. Bu vesile ile oyuncular, her şeye rağmen Cyberpunk 2077’yi deneme şansı bulabiliyorlardı.

Microsoft’un Koşulsuz Cyberpunk 2077 İade Programı Sona Geliyor

Daha önceden belirtildiği üzere koşulsuz iade hakkı altı ay ile sınırlandırılmıştı. Yani ilk günden itibaren altı ay süre ile herhangi bir gerekçe belirtmeksizin iade talebi oluşturabiliyorsunuz ve bu süre, yakın bir zamanda dolacak.

Microsoft tarafından yakın bir zaman önce İade Koşulları sayfasında bir güncellemeye gidildi. Belirtilene göre Polonya menşeli stüdyo ile oyunu daha kararlı hale getirmek için yürütülen çalışmanın sonuna gelinmiş. Bunun neticesinde, koşulsuz olarak Cyberpunk 2077’yi iade edebilme hakkı 6 Temmuz 2021 Salı günü dolacak. Yani önümüzde iki haftadan da az bir süre kaldı. Bu tarihten itibaren yapılacak olan iadeler, artık standart koşullar üzerinden gerçekleştirilmeye devam edilecek.

Bildiğiniz gibi Microsoft dijital oyunların satışlarına nihai olarak bakılıyor. İade koşulları ise epey sıkı olup, her biri tek tek değerlendiriliyor ve sonrasında sonuca bağlanıyor. Haliyle satın alım zamanı, oynanış süresi, kullanım şekilleri ve çok daha fazla faktör işin içine giriyor ve bu koşullar karşılanmış ise paranızı geri alabiliyorsunuz. Bahsi geçen koşulların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Son olarak, hafta başında Cyberpunk 2077 PlayStation mağazasına geri döndü. Her ne kadar ilk etapta 399 TL gibi bir fiyattan satılmaya başlanmış olsa da, şu anda 479 TL karşılığında satın alınabiliyor. Dahası ise Sony, iyi bir performans ile oynayabilmek için kullanıcılara PlayStation 4 Pro veya PlayStation 5 versiyonunu öneriyor.