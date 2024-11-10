Microsoft, Yakında Sevilen Üç Uygulamasını Windows'tan Kaldırabilir!

ABD merkezli yazılım devi Microsoft cephesinde Windows ile ilgili yeni gelişmeler mevcut. Ünlü şirket, uzun yıllar boyunca kullanıcılara sunduğu Mail, Kişiler ve Takvim uygulamarına artık destek vermeyeceğini duyurdu. Detaylar haberde.

Microsoft Windows Mail, Kişiler ve Takvim Uygulamalarını Tek Bir Yerde Toplayacak

Uzun bir süredir ünlü işletim sistemi Windows'u yapay zeka teknolojileriyle yenilemek için kapsamlı çalışmalar yürüten Microsoft, kısa bir süre beklenmedik bir karar aldı. Firma, uzun yıllardır Windows'da yer alan mail, Kişiler ve Takvim isimli üç farklı uygulamasını artık güncellemeyeceğini duyurdu.

Buna göre söz konusu uygulamalar 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren yeni bir güncelleme alamayacaklar, Öte yandan kullanıcılar, uygulamalara istediği zaman erişebilecek, ancak herhangi bir sorun veya eksiklik ile karşılaştıklarında Microsoft'tan herhangi bir destek talep edemeyecek.

Sevilen uygulamalara destek vermeyi bırakan Microsoft, çok yakında kullanıcıları yeni Outlook for Windows isimli yeni e-posta ve ilertişim uygulamasına taşımayı hedefliyor. İddialara göre şirket, söz konusu üç uygulamanın işlevlerini yeni Outlook uygulamasında toparlamak istiyor.

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