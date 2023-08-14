Microsoft Office Uygulamalarında Dev Değişiklikler Yolda: Yeni Tasarım ve Yazı Tipi Geliyor!

Microsoft şu anda, önümüzdeki ay tüm Microsoft 365 abonelerine sunulacak olan yeni bir Office varsayılan temasını test ediyor.

Microsoft, varsayılan Office temasını yeni Aptos yazı tipi, yeni bir renk paleti, stiller ve yepyeni bir tasarımla yenileyeceğini açıkladı.

Microsoft Office'e Ne Gibi Değişiklikler Geliyor?

Word, Outlook, PowerPoint ve Excel gibi uygulamalar için yeni varsayılan yazı tipi olan Aptos, 15 yılı aşkın bir sürenin ardından önümüzdeki ay Calibri'nin yerini alacak. Yazı tipi değişikliği, belgelerde kullanılan varsayılan stil ve renk paletindeki değişikliklerle de birleştirilecek.

Renk paletindeki en büyük değişiklik, sarının kaldırılıp yerine koyu yeşilin getirilmesi ve açık mavilerden birinin koyu deniz mavisi rengiyle değiştirilmesini içeriyor. Microsoft bu sayede Office belgelerinde bulunan şekiller ve çizgiler arasında daha iyi kontrastlar oluşturmayı planlıyor.

Microsoft 365 uygulamaları ürün müdürü Jess Kwok'a göre, Word ve Outlook'taki varsayılan stil de "kolay okunabilir, daha profesyonel görünebilir ve gezinmesi kolay" hâle getirilmek üzere yenileniyor.

Microsoft bu değişiklikleri Temmuz ayında Microsoft 365 Insider'larla test etmeye başladı ve şirket Eylül ayı içerisinde tüm kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.