Microsoft, OpenAI ile İş Birliği Yapıyor: Milyar Dolarlık Bir Proje Geliyor!

Cuma günü The Information'ın bildirdiğine göre, Microsoft ve OpenAI, 2028'de piyasaya sürülecek olan "Stargate" adlı yapay zeka süper bilgisayarının da aralarında bulunduğu 100 milyar dolarlık bir proje üzerinde çalışıyorlar.

Üretken yapay zeka teknolojisinin hızlı benimsenmesi, geleneksel veri merkezlerinden daha gelişmiş görevleri yerine getirebilen yapay zeka veri merkezlerine olan talebin patlamasına neden oldu.

Microsoft Yeni Proje İçin Ne Kadar Masraf Harcayacak?

The Information, muhtemelen Microsoft'un projeyi finanse edeceğini bildirdi. Bu projenin bazının en büyük mevcut veri merkezlerinden 100 kat daha maliyetli olması bekleniyor.

Rapor, şirketlerin önümüzdeki altı yıl içinde inşa etmeyi planladığı serinin en büyüğü olacak olan ABD merkezli süper bilgisayarın ekleneceğini belirtti.

Rapor, Microsoft ve OpenAI'nın beş aşamalı planın üçüncü aşamasında olduklarını, önümüzdeki iki aşamanın önemli bir kısmının gereken yapay zeka yongalarını satın alma maliyetlerini içerdiğini belirtiyor.

Yapay zeka yongaları genellikle yüksek fiyatlarla satılıyor. Teknoloji şirketi NVIDIA'nın CEO'su Jensen Huang, Mart ayının başlarında CNBC'ye en son "Blackwell" B200 yapay zeka yongasının 30.000 ile 40.000 dolar arasında fiyatlandırılacağını söylemişti.

Rapora göre, yeni proje, farklı tedarikçilerden gelen yongalarla çalışacak şekilde tasarlanacak.

Bir Microsoft sözcüsü projeyle ilgili şunları söyledi:

"Her zaman, yapay zeka yeteneklerinin sınırını zorlamak için gereken altyapı yeniliklerinin planlamasını yapıyoruz."

Raporda yer alan bilgilere göre proje için yapılacak harcamalar Microsoft'un geçen yılki tüm ekipman harcamalarının üç katı olabilir. Bu harcama 115 doların üzerinde.