Microsoft Outlook Çöktü! Saatlerce Erişilemedi

Dünyanın en popüler e-posta hizmetlerinden bir tanesi olan Microsoft Outlook'a bugün saatlerce erişilemedi. Popüler e-posta servisine sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanından erişim sağlanamadı ve bu da Outlook kullanıcılarının kafasında "Microsoft Outlook çöktü mü?" gibi soruların oluşmasına neden oldu. İşte popüler e-posta sağlayıcısına erişilememesi ile ilgili ayrıntılar!

Microsoft Outlook Çöktü mü?

Microsoft'un popüler e-posta servisi Outlook'a bugün saatlerce erişilemedi. E-posta hizmetinin kullanıcıları, e-posta servisine erişim sağlamak istediğinde hata ile karşılaştı. Outlook ile ilgili yaşanan erişim sorunundan sadece masaüstü kullanıcıları değil aynı zamanda Outlook'un mobil sürümünü kullanan kişiler de etkilendi.

Twitter ve benzeri sosyal medya platformlarında kullanıcılar tarafından dile getirilen sorun çok geçmeden Microsoft tarafından doğrulandı. Microsoft, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, hizmete ilişkin kesintinin dünya genelindeki kullanıcıları etkilediğini onayladı. Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Microsoft, yaptığı açıklamada, sorunun kaynağına da yer verdi.

Outlook kullanıcılarının soru işaretlerini aydınlatmak isteyen Microsoft, sorunun son yapılan değişikliklerden kaynaklandığını dile getirdi. Tüm masaüstü ve mobil kullanıcıların etkilendiği kesinti sorununun çözülmesi için çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Microsoft, sorunun kaynağına indi ve kullanıcılar daha fazla mağdur olmadan milyonlarca kullanıcının etkilendiği kesinti sorununu ortadan kaldırdı.