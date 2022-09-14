Türk Telekom İnternet Fiyatlarına Yüzde 70'e Varan Zam Geldi

Ülkemizde ekonomik kötü gidişattan en çok etkilenen sektörlerin başında teknoloji sektörü geliyor. Çoğunlukla döviz üzerinden alınan ürünlerle yürütülmeye çalışılan çeşitli teknoloji firmaları, enflasyon ve döviz artışına dayanamayarak abonelik ücretlerine zam yapmak zorunda kalıyor. Sosyal medyada ortaya çıkan iddialara göre Türkiye'nin en çok bilinen internet sağlayıcılarından olan Türk Telekom da abonelik ücretlerine zam yapacak.

Türk Telekom evde internet abonelik ücretleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. 1 Ekim itibarıyla başlayacak yeni fiyatlandırmada %70'e varan zamlar bekleniyor. Henüz şirket tarafından rakamlara ilişkin kesin bir doğrulama gelmedi.

İşte Türk Telekom Zamlı Abonelik Ücretleri

Paket Hızı Taahhüt Süresi Anlık Fiyat 1-12. Ay Arası (1 Ekim Sonrası) 13. Ay ve Sonrası (1 Ekim Sonrası) Fiyat Ortalaması 12 Mbps 24 Ay - 179 TL 219 TL 199 TL 16 Mbps 24 Ay 129 TL 179 TL 219 TL 199 TL 24 Mbps 24 Ay 139 TL 189 TL 229 TL 209 TL 35 Mbps 24 Ay 154 TL 204 TL 244 TL 224 TL 50 Mbps 24 Ay 169 TL 219 TL 259 TL 239 TL 100 Mbps 24 Ay 194 TL 244 TL 284 TL 264 TL 200 Mbps 24 Ay 219 TL 289 TL 359 TL 324 TL 500 Mbps 24 Ay 289 TL 369 TL 449 TL 409 TL 1000 Mbps 24 Ay 389 TL 469 TL 549 TL 509 TL

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fiyat tablosu, bazı aboneliklerde %70'e kadar varan bir artış gösteriyor. Eğer bu fiyatlandırmalar doğruysa artık Türk Telekom'un en ucuz paketi olan 12 Mbps'lik paket 24 ay taahhüt kapsamında aylık olarak ortalama 219 TL'ye gelecek. Yeni fiyatlandırmanın 1 Ekim itibarıyla başlaması bekleniyor.

Daha yaz ayında zam yapan Türk Telekom'un böylesine büyük zamlar yapması, birçok kullanıcının zor durumda kalmasına sebep olabilir. İlerleyen süreçte kullanıcıların internete erişimini daha kolay hale getirmek için internet sağlayıcılardan çeşitli kampanyalar yapmaları kaçınılmaz hale gelebilir. Sabit geniş bant ve fiber olmak üzere toplamda 25 milyondan fazla aboneye sahip olan Türk Telekom'un fiyat artışına gitmesi, ülkenin çoğunluğundaki altyapıdan sorumlu olmaları sebebiyle diğer internet sağlayıcıları da etkileyebilir.