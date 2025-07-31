Teknoloji Devi Uçtu: Piyasa Değeri Türkiye Ekonomisinin 3 Katına Ulaştı!

Teknoloji ilerledikçe dev şirketlerin rotası da yapay zekaya kayıyor. Geçtiğimiz haftalarda 4 trilyon dolar barajını aşan ilk teknoloji devi NVIDIA olmuştu. Şimdi ise Microsoft, bu kulübe katılarak bir kez daha tüm gözleri kendine çevirtti. İşte Microsoft’un güncel piyasa değeri!

Microsoft Piyasa Değeri 4 Trilyon Doları Aştı

Microsoft, 2025’in ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine taşıdı. Böylece teknoloji devi, bu eşiği aşan NVIDIA’dan sonra tarihe geçen ikinci şirket oldu. Yapay zeka ve bulut teknolojilerine yönelik yatırımları, ABD'li firmayı bu başarıya taşıdı.

Microsoft'un bu başarıyı elde etmesinin en önemli sebebi ise yapay zeka devi OpenAI'ya yaptığı yatırımlar. Milyarlarca dolarlık yatırımlar yaparak oyunun kurallarını değiştiren firma, Office uygulamalarını ve Azure hizmetlerini yapay zeka ile güçlendirerek hisse fiyatını iki katına çıkardı. Tabii bunun dışında attığı önemli adımlar da var.

Öte yandan hem e-ticaretin dev ismi hem de küresel ölçekte en büyük bulut hizmeti sağlayıcılarından biri olan Amazon, yakın zamanda finansal sonuçlarını paylaşacak. Microsoft kadar önemli adımlar atmasa da kayda değer büyüme yaşayan şirketin özellikle yapay zeka yatırımları, rekabetin dozunu önümüzdeki dönemlerde daha da artırabilir.

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