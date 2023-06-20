Microsoft Yenileniyor: İki Uygulama Kaldırılacak

Windows yazılım sistemi içerisinde 10 yıldan fazla süredir yer alan Posta ve Takvim uygulaması tarihe karışıyor. Kaldırılan bu iki uygulamanın yerine Outlook adlı uygulama geliyor.

Microsoft İki Uygulamanın Fişini Çekti

Microsoft kullanıcıları gelen yeni güncelleme sonrasında Posta ve Takvim uygulamalarına erişemeyecek. Kaldırılan bu iki uygulamanın Outlook 365'in içerisinde yer aldığını belirten Microsoft, güncelleme sonrasında Outlook 365 aboneliği olan kullanıcılar için herhangi bir işlemin gerekmediğini belirtti. Ayrıca getirilen yeni uygulama üçüncü taraf e-postalarını da destekleyecek.

Almış olduğu yenilenme kararı sonrasında kullanıcılardan tepki alan Microsoft, yapmış olduğu durum değerlendirmesi sonrasında güncellemelerin daha yavaş gerçekleştireceğini açıkladı. Geçen sene eylül ayında duyurulan tasarım süreci Microsoft’un güncellenen yol haritasına göre yeniden belirlenecek.