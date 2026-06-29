Bir Oyuncu, Bu Puanlarla Bedava GTA 6 Aldı! Önemsemeyenler Pişman

Bir oyuncu, Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) en pahalı sürümünü ücretsiz olarak aldı. Üstelik bunu kimsenin önem vermediği bir sistemi değerlendirerek başardı. Microsoft'un ödül sisteminden faydalanan azimli oyuncu, büyük bir sabırla biriktirdiği puanlar sayesinde hiçbir ücret ödemeden GTA 6'yı oynayabilecek. Ayrıca Ultimate versiyonunun avantajlarından da yararlanabilecek.

GTA 6 Hangi Puanlar Biriktirilerek Ücretsiz Alındı?

Reddit'te oyunu ön sipariş verdiğine dair kanıt paylaşan oyuncu, GTA 6 Ultimate Edition'a tamamen Microsoft Rewards sistemi sayesinde hiçbir şekilde harcama yapmadan sahip olduğunu belirtti. Bilmeyenler için önden fiyatları verelim:

Standart sürümün fiyatı: 80 dolar (Türkiye'de 3 bin 999 TL)

80 dolar (Türkiye'de 3 bin 999 TL) Ultimate sürümünün fiyatı: 100 dolar (Türkiye'de 4 bin 999 TL)

Fiyatlar epey yüksek, değil mi? Bu oyuncu, Microsoft Rewards sayesinde bu tutarları ödemeden oyuna sahip oldu. Gelgelelim, çok uzun bir süreçten geçti. Başta boşuna "azimli" ifadesini kullanmadık. Oyuncunun başarısı gerçekten de takdire şayan çünkü bu yöntem çok büyük bir sabır gerektiriyor.

Bu puanları toplamak, tam olarak 3 yıl sürdü ama çabasına değdi. Oyunu piyasaya sürülmesinden 5 ay önce ön sipariş verdi. Şimdi başka oyuncular da aynı yöntemle çaba sarf etmeye başladı. Çoğu muhtemelen oyunu 3 yıldan önce oynayamayacak. Bunun sebebi, puan kazanmanın sanılandan çok daha zor olması. Biraz öngörülü olmak ya da "bir gün bir işime yarar" diyerek hareket etmek gerekiyordu.

Microsoft Rewards Puanı Toplamak Ne Kadar Zor?

İşin doğrusu, bir süre gerçek bir işte çalışmak, Microsoft Rewards puanı toplamaktan katbekat kolay. Şirket, size bu sistemle puan kazanmak için belli başlı görevler veriyor. Gerçekten yüksek kazanmak için önce seviye atlamak gerekiyor. Daha sonra verilen görevleri yerine getirmek için uzun ve sabır gerektiren bir süreç başlıyor.

Microsoft Rewards ile GTA 6 Almaya Çalışmak Mantıklı mı?

Bu soruyu 3-4 yıl önce sorsaydınız ve o zamanlar GTA 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürüleceğini biliyor olsaydık cevap kesinlikle mantıklı olurdu. Ama bundan sonrası için kulağa pek de mantıklı gelmiyor. Günlük hayatında bilgisayar başında çok vakit geçirenler elbette deneyebilir ama onlar oyuna bedava sahip olmaya yetecek kadar puanı elde edene kadar GTA 6 çoktan piyasaya sürülecektir.

Editörün Yorumu

Çoğu kişi kendini sabırlı zanneder ama bu oyuncunun sabrı bambaşka bir seviyede. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de kendimi sabırlı biri olarak görürüm. Bir hedef belirlenmişse tüm dikkatimi ona ulaşmaya veririm ama ben bile bu kadar sabırlı olduğumu düşünmüyorum. Bu zamandan sonra belki GTA 6 için denenmez ama gelecekte çıkacak yapımlara bedava sahip olunmak isteniyorsa bence bir şans verilebilir.