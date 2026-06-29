Herkesin Aklında Aynı Oyun: En Çok Beklenen Xbox Oyunları Belli Oldu

Xbox, Asha Sharma'nın yönetime geçmesinden sonra büyük bir değişim yaşadı. Bunun son örneklerinden biri ise istek listesi oldu. Şirket, kısa bir süre önce istek listesine eklenme sayısına göre en çok beklenen oyunları ortaya koyan bir özellik getirdi. Bu özellik sayesinde elde edilen verilere göre Haziran 2026'da en çok talep gören oyunlar genellikle açık dünya sunan yapımlardan oluşuyor.

Xbox Oyuncuları, En Çok Hangi Oyunları Bekliyor?

Grand Theft Auto VI (GTA 6) Fable Metro 2039 Halo: Campaign Evolved Euro Truck Simulator 2 Beast of Reincarnation State of Decay 3 Stranger Than Heaven Tomb Raider: Legacy of Atlantis Minecraft Dungeons 2

Xbox oyuncuları tarafından Haziran 2026'da en çok istek listesine eklenen oyunların başında Grand Theft Auto VI geldi. Bunu da sırasıyla Fable, Metro 2039, Halo: Campaign Evolved, Euro Truck Simulator 2, Beast of Reincarnation, State of Decay 3, Stranger Than Heaven, Tomb Raider: Legacy of Atlantis ve Minecraft Dungeons 2 takip etti.

Grand Theft Auto VI Nasıl Bir Oyun Olacak?

GTA 6 ya da diğer bir deyişle Grand Theft Auto VI, bütün GTA oyunları arasında açık ara en çok beklenen oyun. Açık dünya oyunları arasına katılmaya hazırlanan yapım, Jason ve Lucia adlarında iki çifti merkezine alacak. Oyunda ikisi arasında geçiş yapabileceğiz. Serinin bir önceki oyunu GTA 5'in aksine içine girilebilen mekân sayısı da epey fazla olacak.

Hem ilk fragman hem sızıntılardan hareketle şunu söyleyebiliriz ki hayatımızda artık büyük bir yer kaplayan sosyal medya, bu oyunda çok önemli rol oynayacak. Aktarılan bilgilere göre influencer takip edebileceğiz, gizli görevler bulup yapabileceğiz. Bu arada sızıntılara göre GTA San Andreas'ta gördüğümüz vücut geliştirme sistemi bu oyunda da bulunacak.

Fable Nasıl Bir Oyun Olacak?

Fable, büyük ölçüde özüne bağlı bir yapım olacak. Her yanından bir absürt olayın fırlayacağı yapımda grafikler ise bir hayli etkileyici görünecek. Oyunda sabit bir sınıf sistemi olmayacak. Kendi yolunuzu kendiniz çizeceksiniz. İsterseniz kılıcınızı alıp doğrudan düşmanın üzerine koşarak savaşabilecek isterseniz de onları uzaktan gizlice alt edebileceksiniz. Öte yandan büyü sayesinde her yeri yıkabileceksiniz.

Sadece savaşmak sizce de kulağa sıkıcı gelmiyor mu? Geliştirici de farkında olacak ki oynanış yönünden epey çeşitlilik sunmaya odaklanıyor. Bu yapımda demirci olup mülkler satın alabilecek, servetinize servet katabileceksiniz. NPC'ler genelde dünyayı dolu dolu göstermek için tercih edilir ama Fable, onları sadece dekor amaçlı kullanmayacak. NPC'lerle romantik ilişki kurabilecek, evlenebileceksiniz.

Metro 2039 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Aksiyon oyunları arasında konumlanacak olan Metro 2039, popüler Metro serisinin en yeni oyunu olarak piyasaya sürülecek. Bilmeyenler için bu evreni kısaca anlatmak gerekirse, uzun bir süre boyunca devam eden savaş sonucunda bir nükleer felaket yaşanıyor. İnsanlar da yer altı tünellerinde yaşamak zorunda kalıyor. Yeni oyunda ise yabancı olarak bilinen bir karakteri yöneteceğiz.

Bu karakter oldukça gizemli. Sıradan bir hayata sahip olmaktan çok uzak. Sürekli kâbuslar görüyor. Bu kâbuslar ise rastgele görünen şeyler değil. Geçmişten bir şeyler onu rahatsız ediyor. Bu kâbusların peşinden giden yabancı, tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. İşte biz de bu yolculukta ona bizzat eşlik edecek kişi olacağız.

Halo: Campaign Evolved Nasıl Bir Oyun Olacak?

Halo, şüphesiz ki aksiyon seven her oyuncunun favori serilerinden. Halo: Campaign Evolved ise tam da bu oyunculara hitap edecek. Hikâyesini aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Halo: Combat Evolved adlı yapımın yeni nesil grafikler ve oynanış mekanikleri ile yenilenmiş bir versiyonu olacak.

Hikâye bir kenarda dursun, 4 kişiye kadar co-op desteği sunacağının altını çizelim. Yani arkadaşlarınızı toplayıp aksiyonun içine dalabileceksiniz. Arkadaşınız konsol oyuncusu, siz de PC oyuncusu olabilirsiniz. Çapraz platform desteği sayesinde bunun önemi olmayacak. İkiniz de aynı anda oynayabileceksiniz.

Euro Truck Simulator 2 Nasıl Bir Oyun?

Euro Truck Simulator 2, yeni piyasaya sürülen bir oyun değil ama Xbox'a yeni gelecek. Bu efsane yapımı Türk oyuncular iyi bilir ama yine de biraz bahsetmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Genel oynanışı ile simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Onlarca Avrupa şehri arasında kamyonunuzla teslimat yapıyorsunuz. Yol boyunca müzik dinleyebiliyor ve yolculuğun keyfini sürebiliyorsunuz.

Oyunda direkt büyük bir şirketin CEO'su olarak başlamıyorsunuz. Önce başkalarının kamyonuyla yük taşıyorsunuz. Zamanla para biriktirip kendi şirketinizi kuruyor, garajlar alıyor, şoförler işe alacak kadar varlıklı hâle geliyorsunuz. İşte oyunun asıl zevki de burada. Size çok büyük bir amaç veriyor. Bu hedefiniz sayesinde zamanın nasıl geçtiğini fark edemez hâle geliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Ben de bir Xbox kullanıcısıyım ve listeyi sanki kendim hazırlamışım gibi hissettim. Minecraft Dungeons 2 ve Beast of Reincarnation hariç listedeki tüm oyunları bekliyorum. Hatta öncelik sırası da aşağı yukarı benim kafamdaki sıralama ile örtüşüyor. Daha önce de belirttiğimiz üzere benim şu ana kadar en çok beklediğim oyun Grand Theft Auto VI. Belki Fable ile Metro 2039'un yerini değiştirebilirim ama onun dışındakiler aynı.

Zaten listeye baktığımızda önem sıralamanın ayrılan bütçeye ve oyunculardaki etkisine göre değiştiğini görüyoruz. Bu bağlamda GTA 6'nın ilk sırada yer alması şaşırtıcı bir şey değil. Aksine, GTA 6'nın zirvede olmaması şaşırtıcı olurdu. Oyun için yaklaşık 2-3 milyon dolar (93 milyon 272 bin 920 TL - 139 milyon 913 bin 400 TL) bütçe ayrıldığı söyleniyor. Şimdiye kadar resmî sayılar paylaşılmadı ama paylaşılan fragman ve görsellere baktığımızda gördüğümüz o detaylar bunun doğru olma ihtimalini oldukça artırıyor.

Bunun haricindeki yapımlar da GTA 6 kadar olmasa da yüksek bütçe ile geliştirildi. Dahası, tamamen yeni bir evren ve sıfırdan kurgulanmış hikâyelerle gelmeyecekler. Genellikle çok önceden inşa edilmiş bir evrende geçiyorlar ve sevilen bir serinin en yeni parçası olacaklar.