8000 mAh Bataryalı X500 Pro Max Yolda! 200 MP Kameraya Sahip

vivo, X500 Pro Max isimli yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte X500 Pro Max'in özellikleri açıklığa kavuştu. Telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Yüksek batarya kapasitesine sahip amiral gemisi modeli, yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak.

vivo X500 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Periskop Telefoto Kamera: 200 MP (1/1.4 inç boyutunda)

vivo X500 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

X500 Pro Max, 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Hz şeklinde kısaltılan Hertz değeri ne kadar yüksekse o kadar akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli X300 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4500 nit civarında bir parlaklık ve AMOLED ekran görebiliriz.

4500 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yani telefon dışarıda sorunsuz şekilde kullanılabilecek. Bu arada AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

vivo X500 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu arada X300 Pro'da 6.510 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni modelde 90W veya üzeri bir şarj hızı yer alabilir.

vivo X500 Pro Max'in Kamerası Nasıl Olacak?

Telefonun arka kameraları arasında 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto da bulunacak. Sensör ne kadar büyük olursa yüzey alanı arttığından dolayı kameraya o kadar ışık giriyor. Bu da düşük ışıkta daha net ve kaliteli fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor. 1/1.4 inç boyutundaki bir sensör bunu için yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse X300 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera mevcut. Bu arada periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor.

vivo X500 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

X500 Pro Max'in 2026 yılının eylül tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan X300 Pro, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. vivo X500 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

vivo X500 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 78 bin 595 TL'ye satılıyor. X500 Pro Max'in önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 80 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bir telefonda işlemci ve ekran çözünürlüğü gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi doğrudan olumsuz yönde etkileyebiliyor. X500 Pro Max'in yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu arada cihazın yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini düşünüyorum.