Samsung'dan Aşırı Ucuz Akıllı Telefon Geliyor! Türkiye'de de Satılabilir

Samsung'un yeni uygun fiyatlı telefonu önemli bir platformda ortaya çıktı. Bu gelişme akıllı telefonun nihai ismini doğruluyor. Peki markanın üzerinde çalıştığı bu telefonun ismi ne? İşte merak edilen detaylar!

GSMA'da Görünen Samsung Telefonu Hangisi?

Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı Galaxy A07s, SM-A077F/DS model numarasıyla GSMA veritabanında ortaya çıktı. Bu gelişme model numarasından da anlaşılacağı üzere cihazın çift SIM desteğine sahip olacağını doğruluyor. Henüz telefonun diğer özellikleriyle ilgili ise bir detay bulunmuyor.

Galaxy A07s'nin GSMA'da Görünmesi Ne Anlama Geliyor?

Telefonların GSMA'da ortaya çıkması aslında önemli bir detayı ortaya koyuyor. Bunu biraz daha açarsak bu gibi kayıtlar genellikle seri üretimden birkaç ay önce yapılıyor. Yani tahmini olarak Galaxy A07s'nin birkaç ay içerisinde seri üretime gireceğini söyleyebiliriz.

Galaxy A07s Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'dan şu ana dek Galaxy A07s'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak burada selefi Galaxy A05s'nin 2023'ün eylül ayında tanıtıldığını biliyoruz. Yani yeni model çok yüksek ihtimalle eylül veya en geç ekim ayında kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy A07s Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Galaxy A05s an itibariyla çeşitli e-ticaret platformlarında 10.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Galaxy A07s'nin ise daha iyi teknik özelliklere sahip olacağını tahmin edebiliriz. Yani telefon çok yüksek ihtimalle 15.000 TL civarında bir fiyata sahip olabilir. Öte yandan selefi ülkemizde satıldığından yeni modelin de tanıtımından bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Samsung'un Galaxy A07s isimli bir telefon üzerinde çalışması sevindirici bir gelişme. Zira bazı kullanıcılar akıllı telefonlara çok yüksek paralar ödemek istemiyor. Galaxy A07s işte tam da bu noktada bu tür kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir. Umarım akıllı telefon ülkemizde de satışa çıkar.