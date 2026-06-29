Huawei'nin Yeni Amiral Gemisi Beklenenden Erken Geliyor!

Huawei'nin amiral gemisi Mate 90 ailesiyle ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Bugüne dek çeşitli özellikleri ortaya çıkan serinin son olarak tanıtım tarihi sızdırıldı. Buna göre akıllı telefonlar bir önceki nesilden daha erken bir tarihte vitrine çıkacak. İşte merak edilen detaylar!

Huawei Mate 90 Ne Zaman Tanıtılacak?

Güvenilir sektör kaynakları yaklaşan Huawei Mate 90'ın eylül ayında tanıtılacağını iddia etti. Hatırlanacağı üzere Mate 80 geçtiğimiz yılın kasım ayında piyasaya sürülmüştü. Yani telefon bir önceki modelden iki ay daha erken bir tarihte kullanıcılarla buluşacak. Sadece bunlarla sınırlı değil. Kaynak buna ek olarak markanın temmuz ve ağustos aylarında şu an için ismi belli olmayan bazı modelleri piyasaya çıkaracağını söylüyor.

Huawei Mate 90'ın Lasmanı Neden Erkene Çekildi?

Huawei'den şu ana dek Mate 90'ın tanıtım etkinliğinin neden erkene çekildiğine yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sızıntılara göre bu kararın arkasında yatan temel neden Çinli markanın lansmanı iPhone 18 serisiyle aynı zamana denk getirme isteği. Yani tamamen rekabet kaynaklı diyebiliriz.

Bugüne dek ortaya çıkan raporlar eylül ayında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin tanıtılacağı yönünde. Huawei de en yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını bu tarihte tanıtarak Apple ile kıyasıya bir rekabete girmek istiyor. Standart iPhone 18'in ise muhtemelen 2027'nin ilk aylarında raflardaki yerini alacağı söyleyebiliriz.

Huawei Mate 90 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Henüz Huawei Mate 90'ın fiyatıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak Mate 80 ilk tanıtıldığında 4.699 yuanlık (32.264 TL) bir fiyata sahipti. Mate 90'ın ise daha güçlü özelliklere sahip olacağını varsayarsak muhtemelen 4.999 yuan (34.324 TL) civarında bir fiyata sahip olacaktır. Bu da ülkemizdeki vergiler dahil edildiğinde 69.760 TL'ye karşılık geliyor.

Huawei'nin ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka olduğunu biliyoruz. Ancak maalesef şirket geçen yılki Mate 80 ailesini Türkiye'ye getirmedi. Bu nedenle Mate 90'ın da ülkemizde satılmama ihtimali bulunuyor. Tabii yine de şirketin açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Huawei Mate 90'ın beklenenden daha erken piyasaya çıkacak olması olumlu bir gelişme. Ancak maalesef şirket bir süredir Mate serisini Türkiye'de satmıyor. Umarım bu durum bu yıl değişir ve akıllı telefonlar ülkemize gelir.