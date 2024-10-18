Microsoft, Windows 11 Kullanıcıları İçin Uygulama Mağazasını Güncelliyor: İşte Yeni Özellikler!

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, uzun bir süredir geliştirdiği uygulama mağazası Microsoft Store ile ilgili yeni bir karar aldı. Şirket, uygulama mağazasını güncelleyerek bir dizi yeni özelliği daha Windows 11 kullanıcılarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Detaylar haberde.

Yenilenen Microsoft Store, Ön İzleme ve Koyu/Aydınlık Mod Özelliklerine Sahip Olacak!

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği uygulama mağazası Microsoft Store, sürekli bir şekilde geliştiren Microsoft, kısa bir süre önce bazı yeni özellikleri de platforma kazandıracağını duyurdu. Dahası şirket yenilenen Microsoft Store'u test etmek Windows Insider kullanıcılarının erişimine sunduğunu açıkladı.

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, yenilenen Microsoft Store kullanıcıların ürün sayfasında ilgilendiği uygulama ve oyunlar hakkında daha hızlı bilgi sahibi olması için yeni bir ön izleme modeuna ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda kullanıcılar artık göz attığı uygulama ve oyunların fragmanlarını Microsoft Store üzerinden otomatik şekilde oynatabilecek. Herhangi bir fragama sahip olamayan uygulama ve oyunlarda ise ilgili görseller görüntülenebilecek.

Bununla birlikte uygulama mağazasının yenilenen arayüzü koyu ve aydınlık olmak üzere iki farklı tema seçeneğine sahip olacak. Microsoft, güncellenen tema ayarları ile birlikte platform içerisinde performans artışı adına çeşitli ayarların da optimize edildiğini bildiriyor. Şu anda test aşamasında olan yeni özelliklerin yakın zamanda tüm Windows 11 kullanıcılarının beğenisine sunulmasını bekliyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

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