Microsoft'tan Teams Uygulaması İçin Yeni Karar Çıktı: Neler Değişti?

Geçtiğimiz Ekim ayında Microsoft, Avrupa Birliği'nde Microsoft 365 ve Office 365 paketlerinden Teams'i ayırmıştı. Şimdi ise şirket bu durumu genişleterek Microsoft Teams'i, Microsoft 365 ve Office 365'ten ayrı olarak satıyor.

Bir Microsoft sözcüsü, bu durumla ilgili şu açıklamada bulundu:

''Bunu yapmak aynı zamanda Avrupa Komisyonu'ndan gelen geri bildirimleri de dikkate alarak, çok uluslu şirketlere coğrafi bölgeler arasında satın alma işlemlerini standartlaştırmak istediklerinde daha fazla esneklik sağlıyor.''

Yeni Microsoft Sunumlarının Ücreti Ne Olacak?

Mevcut kullanıcılar zaten sahip oldukları sunumla devam edebilir veya ayrı sunumlardan birine geçebilirler. Özellikle Office paketini kullanıp Zoom veya Google Meet gibi başka iletişim hizmetilerini tercih edenlerin ayrı sunumlara geçmeleri öneriliyor.

Microsoft'un yeni sunumlarına geçen müşteriler, Teams'i tek başına 4 dolara alabiliyorlar. Teams olmadan Office'in fiyatı 7.75 ila 54.75 dolar arasında değişiyor. (Türkiye fiyatı 3.299,99 ila 14.899,99 TL arasında değişiyor.)

Microsoft'ın Teams ve Office'i ayırma sebebi Slack'in 2020'de AB'ye bir antitröst şikayeti dilekçesi vermesiydi. Microsoft da potansiyel cezalardan kaçınmak amacıyla böyle bir yola başvurmuştu.

Salesforce tarafından sahip olunan şirket, Teams'i Office paketi içine dahil etmenin yasa dışı olduğunu ve Microsoft'un müşterilerin sohbet platformunu kaldırmasını engellediğini iddia ediyor.

Avrupa Komisyonu'nun bu konuyu araştırması üzerine Microsoft, Nisan 2023'te Teams'i Microsoft 365 ve Office 365'ten ayıracağını duyurmuştu.

Bu değişiklik geçen sonbaharda yürürlüğe girmesine rağmen, Microsoft hala AB'nin rekabeti engelleme yasalarını ihlal ettiği takdirde ciddi bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.