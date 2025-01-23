Mustafa Süleyman, Microsoft ve OpenAI'ın Arasını Bozdu! Yolları Ayırıyorlar

"Mustafa Suleyman ve Sam Altman hiçbir zaman dost olmadılar..." Bu sözler Salesforce CEO'su Marc Benioff'a ait. Görünen o ki büyük bir ortaklık—ya da öyleymiş gibi görünen bir koalisyon yerle bir oluyor.

OpenAI ve Microsoft arasına "kara kedi" girdi, o kedi Mustafa Suleyman. Peki olaylar nasıl bu raddeye geldi?

Microsoft, OpenAI'yı Bırakabilir

OpenAI, SoftBank ve Oracle ile 500 milyar dolarlık Stargate veri merkezi projesine imza atarken, artık Microsoft'un özel bulut sağlayıcısı olmayacak ki şirketin kendi yapay zeka (AI) modellerine odaklanarak ilerleme politikasıyla uyuşmayan bir karar bu.

Benioff'a göre Microsoft çok yakın bir tarihte OpenAI'yı tamamen bırakabilir.

İki şirket arasındaki gerilim aslında uzun zamandır masada. 2023 ortalarından itibaren iki şirket arasında gerginlik arttı.

OpenAI'ın kendi kurumsal ürünlerini piyasaya sürmesi ve Microsoft'un yapay zeka liderliğine Mustafa Suleyman'ı getirmesi bu gerginliği daha da derinleştirdi.

Suleyman'ın Microsoft'a katılması, sadece Microsoft'un yapay zeka vizyonunu değil, OpenAI ile olan iş birliğini de etkilemişti. Sam Altman terk edilmeyi hazmedemedi.

Suleyman, Altman'ın özellikle yapay genel zeka (AGI) vizyonunu eleştirerek karşıt düşünceler sunuyordu. Gerginlik böylece kademe kademe arttı ve patlama noktasına geldi.

Microsoft'un Kendi Yol Haritası: MAI-1

Microsoft'un OpenAI ile olan bağlarını tamamen kesip kesmeyeceği net değil, ancak şirketin MAI-1 adıyla kendi büyük dil modeli üzerinde çalıştığı biliniyor.

Yeni duyurulan yapay zeka grubunda hiçbir şekilde OpenAI adı geçmedi; bu da demektir ki Microsoft, bağımsız projeler geliştirmek konusunda oldukça kararlı.

Geçtiğimiz günlerde SoftBank ve Oracle ile iş birliğine soyunan OpenAI bir yana, Microsoft'un yeni modelleri ve Salesforce'un bağımsız stratejileri, yapay zeka dünyasında dengeleri fazla sıklıkla değiştirecek gibi duruyor. Bu yarışta hangi oyuncunun liderliği ele alacağını hep birlikte göreceğiz.