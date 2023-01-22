Microsoft'tan İlginç Gelişme: VR Şirketini Kapatma Kararı Aldı!

AltspaceVR yıllar içinde birkaç kez kapanma tehlikesi atlattı ama "metaverse" henüz yaygın bir kelime olmadan çok önce sanal sosyal alanlar inşa eden şirket bu kez temelli kapanıyor.

2017'de dükkânı kapatacağını duyurduktan sonra Microsoft araya girdi ve şirket teknoloji devinin kanatları altına girdi. Şimdi de Microsoft, insanları 3D avatarlar olarak arkadaşlarıyla ya da meslektaşlarıyla takılmaya davet eden sürükleyici sosyal alanlar ağı AltspaceVR'ın sanal gerçeklik platformunu kapatıyor.

AltspaceVR, 10 Mart itibariyle artık kullanılamayacak ve Microsoft daha fazla kaynağı karma gerçeklik platformu Microsoft Mesh'e yönlendireceğini söylüyor. Microsoft, oyun dışında birçok ürününü kurumsal öncelikli bir anlayışla geliştirdi ve VR ve karma gerçeklik de bundan farklı değil. Şirket, VR planlarını tüketicilere "genişletmeyi" planladığını belirtiyor.

AltspaceVR, Mevcut VR Şirketlerinin Öncüsüydü

AltspaceVR hiçbir zaman büyük bir kullanıcı tabanı oluşturamamış olabilir ancak şirket sanal gerçekliğin sosyal uygulamalarına çok erken başladı. 2015 yılına gelindiğinde AltspaceVR, kullanıcıların sakin manzaralı ahşap panelli odalarda dolaşabileceği, birlikte videolar izleyebileceği veya sanal bir tarayıcı aracılığıyla internette gezinebileceği sağlam bir sosyal VR platformu oluşturmuştu. Uzamsal ses, insanların gerçek hayattaki ortamlarda sesi algılama biçimini taklit ederek ve sanal etkinliklerin temelini atarak deneyimi daha sürükleyici hâle getirdi.

O dönemde sanal gerçeklik alanındaki kaynakların ve ilginin çoğu, sanal buluşma alanlarına değil, son teknoloji oyun uygulamalarına yönlendiriliyordu. İşte Meta bundan tam altı yıl sonra kendi AltspaceVR benzeri bir deneyimi olan Horizon Worlds'ü piyasaya sürdü.

Microsoft'un bu ürünü diğer VR çalışmalarına dâhil etmeyi mi yoksa projeyi tamamen terk etmeyi mi planladığı belli değil. Zamanlama göz önüne alındığında, AltspaceVR'nin kaderi muhtemelen Microsoft'un bu hafta detaylandırılan şirket çapındaki dramatik konsolidasyonuyla bağlantılı.

Teknoloji sektöründeki derin işten çıkarmaların ortasında Microsoft, iş gücünün %5'ini azaltacağını ve bunun 10.000 çalışanı etkileyeceğini duyurmuştu. Microsoft CEO'su Satya Nadella, önemli kesintilerin arkasındaki gerekçe olarak ekonomik belirsizliğe ve pandeminin erken dönemlerinde ortaya çıkan krizden kaynaklanan gerilemeye işaret etti.