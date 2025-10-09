Microsoft Uyarıyor: Windows 10 İçin Son Tarih Verildi!

Bundan tam 10 yıl önce piyasaya sürülmesine rağmen hala pek çok kişi tarafından kullanılan Windows 10 için veda vakti yaklaşıyor. Microsoft, daha öncesinde duyurduğu gibi popüler işletim sistemi için desteğini 14 Ekim'de sonlandıracak. Peki bu tarihten sonra Windows 10 kullanıcılarını neler bekliyor? İşte detaylar!

Windows 10 Güvenlik ve Yazılım Güncellemelerinden Mahrum Kalacak

Şirketin yaptığı açıklamaya göre 14 Ekim tarihinden sonra Windows 10 ne bir yazılım ne de bir güvenlik güncellemesi alamayacak. Bu da işletim sisteminin gelecekte oluşabilecek güvenlik riskleri ve sinir bozucu hatalara karşı korumasız olacağı anlamına geliyor.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, güncelleme desteğinin bitecek olmasına rağmen hala Windows 10'da kalacaklarını ifade ediyor. Ancak uzmanlar, işletim sisteminin bu halde güvenli olmayacağını dile getirirken, güvenlik açıklarının gün geçtikçe birikecek olmasının siber saldırı ihtimallerini aynı oranda atıracağını belirtiyor.

Bir Yıl Daha Güncelleme Desteği Almak Mümkün

Öte yandan Microsoft, geçtiğimiz aylarda hala Windows 10 kullanmak isteyen aynı zamanda güvenlik güncellemelerinden de mahrum kalmak istemeyen kullanıcılar için "Genişletilmiş Güvenlik Güncellemesi" (ESU) programını duyurdu.

Bu program kapsamında Windows 10 için güvenlik güncellemelerini Ekim 2026'ya kadar almanızı sağlıyor. Programa katılmak için bilgisayarınız üzerinden Ayarlar > Windows Update bölümüne giriş yapmalı ve aşağıdaki üç seçenekten birini uygulamalısınız:

Ücretli seçenek: 30 dolarlık tek ödeme karşılığında programa katılabilirsiniz.

30 dolarlık tek ödeme karşılığında programa katılabilirsiniz. Puanlı seçenek: 1000 Microsoft Rewards puanına sahipseniz bunu kullanarak programa ücret ödemeden dahil olabilirsiniz.

1000 Microsoft Rewards puanına sahipseniz bunu kullanarak programa ücret ödemeden dahil olabilirsiniz. Ücretsiz seçenek: Bunun için Windows Yedekleme uygulaması üzerinden bilgisayar ayarlarınızı OneDrive ile senkronize etmeniz gerekiyor. Ancak bu seçenekte sadece bilgisayar ayarlarınız yedeklenirken belgeler ve fotoğraflar gibi kişisel verileriniz senkronize edilmez.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer siz de bir Windows 10 kullanıcısıysanız 14 Ekim'den sonra Windows 11'e geçiş yapmayı düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.