Apple Windows PC'ler İle Alay Etti: En Büyük Sorunlarını Hedef Aldı! (Video)
Apple, yayınladığı yeni bir reklam filminde Windows işletim sistemli bilgisayarlarla alay etti. Şirket efsanevi mavi ekran sorununa göndermelerde bulundu.
⚡ Önemli Bilgiler
- Apple, The Underdogs isimli reklam serisinin son filminde Windows PC'lere göndermede bulundu.
- Firma, yayınladığı videoda geçtiğimiz yıl iş dünyasında büyük bir krize yol açan mavi ekran sorunu ile alay etti.
- Firma, Windows işletim sistemlerinin bu sorununa karşı MacBook serisinin üstün güvenlik sistemine vurgu yaptı.
Apple, özellikle yeni ürün lansmanlarının hemen ardından Samsung gibi rakiplerinin esprili paylaşım ve reklamlarına konu oluyor. Teknoloji devi ise nadiren de olsa bu tür göndermelere kendi reklam filmleriyle cevap vermeyi unutmuyor.
Şirketin son olarak yayınladığı reklam ise macOS işletim sistemine Windows ile rakip olan Microsoft'u hedef alıyor. Paylaşılan videoda geçmişte Windows bilgisayarların başına sıkça gelen meşhur mavi ekran hatasına gönderme yapılıyor. İşte detaylar!
Apple Windows'un Mavi Ekran Sorunu ile Alay Ediyor
Firma, kısa bir süre önce "The Underdogs" (Ezilenler) adını verdiği kurgusal bir ekibin maceralarını anlatan yeni reklam serisine bir yenisini ekledi. Şirket yayınladığı son bölümde özellikle geçen yıl yaşanan ve hatalı bir güvenlik güncellemesi nedeniyle büyük bir PC kesintisine yol açan mavi ekran probleminin hedef alıyor.
Markanın resmi YouTube sayfasında paylaşılan videonun açıklamasında bu ekibin bir fuar etkinliğine hazırlandığı ve aniden ortaya çıkan "Mavi Ekran" sorunuyla mücadele ettiği belirtiliyor. Windows PC'lerin kullanılamaz hale geldiği bu kaotik ortamda ekibin tek kurtarıcısı ise MacBook serisi oluyor.
Markadan Üstün Güvenlik Vurgusu
Reklam filminin açıklama bölümünde kurumsal müşterilere yönelik güvenlik sayfasının bağlantısına yer veren Apple, MacBook'ların sahip olduğu kernel düzeyindeki koruma sisteminin ihlallere, kesintilere ve yetkisiz erişime karşı tam koruma sağladığını vurguluyor. Reklam filmi ise etkileyici bir sloganla son buluyor: "Mac güvenliği kadar güvenli bir şey yoktur."
Apple, ilk olarak 2019 yılında "The Underdogs" serisini başlatmıştı. Şirket o günden bu yana AirDrop ve FaceTime gibi markanın popüler özelliklerini eğlenceli ve dramatize edilmiş videolarla tanıtmaya devam ediyor.
Peki siz Apple'ın yayınladığı yeni reklam filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.