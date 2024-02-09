Microsoft, Windows 10 Kullanıcılarını Yükseltme Yapmaları İçin Zorluyor!

Microsoft, Windows 10 desteğini Ekim 2025 yılında kesmeyi planladığı biliniyor. Fakat şirket Windows 10 kullanıcılarına pop-up reklamlar göndererek Windows 11’e geçmelerini istiyor. Bu durum, Windows 10 cihazlarına Ocak ayının isteğe bağlı güncellemesini yüklemeye çalışırken meydana geldi.

Microsoft, kullanıcılara hemen yükseltme yapmalarını ya da daha sonrası için planlamalarını isteyen iki benzer seçenek sunarken, Windows 10'u kullanmaya devam etme seçeneğini ekranın alt kısmına gömüyor.

Windows 11 Kullanıcı Sayısı 2024’te Yarım Milyara Ulaşması İsteniyor

StatCounter'ın son raporu, Windows 10'un pazar payının %66,47'siyle Windows 11'e üstünlük sağladığını gösteriyor. Windows 11 ise sadece %27,83 pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. Ancak bu, Aralık ayındaki %26,54'lük orana göre bir gelişme olarak gözüküyor. Bu gelişmeyle birlikte kullanıcıların nihayet Windows 11'e yükseltme fikrine ısınmaya başladığını gösteriyor olabilir.

Windows 11 geçen yıl 400 milyon aylık aktif cihaz sayısına ulaştı ve 2024'ün başlarında yarım milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Windows 10'un çıkış tarihine yaklaştıkça, Microsoft'un daha fazla kullanıcının Windows 11'e geçmesini sağlamak için yürüttüğü kampanya daha da agresifleştiği görülüyor.

Bazı Windows 10 kullanıcıları, bilgisayarın tüm ekran alanını kaplayan çok panelli bir açılır pencere ile karşılaşıyor. Üstelik bu açılır pencere, desteklenen cihazlara sahip kullanıcıları Windows 11'e geçmeye ikna etmek için dört sayfa içeriyor.

Yayının araştırmasına göre, kullanıcıların Windows 10 cihazlarına Ocak ayının isteğe bağlı güncellemesini yüklemeye çalışırken bu açılır pencereyle karşılaştıkları görülüyor.

İlk açılır sayfa kullanıcılara Windows 11'e ücretsiz yükseltme için uygun olduklarını bildiriyor. Ayrıca kullanıcıların indirme işlemini başlatabilecekleri ve arka planda çalışırken bilgisayarlarını kullanmaya devam edebilecekleri belirtiliyor.

Windows 10 kullanıcılarının hala önemli bir oranda olduğunu savunan bir araştırma grubu, destek kesintisinin şirketin sürdürülebilirlik hedefleriyle uyuşmadığını belirtti. Microsoft'un Windows 12'yi piyasaya sürmek için hazırlandığına dair söylentiler var.