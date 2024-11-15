Microsoft Windows 11 Arm64 ISO'larını Yayınladı Ama Bir Püf Noktası Var!

Beklenen Windows 11 güncellemesi nihayet kullanıcılarına kavuştu—tabii ufak bir detay var dikkate almamız gereken. Özellikle eski Snapdragon dizüstü bilgisayar kullanıcılarının işini zorlaştıracak bazı detaylar mevcut.

Yıllardır beklenen bu hamle ile artık kullanıcılar, Arm64 tabanlı bir bilgisayara resmi ISO'lar aracılığıyla temiz bir Windows 11 kurulumu gerçekleştirebilecek.

ISO’lar, öncelikli olarak sanal makinelerde kullanım için tasarlandı, ancak Microsoft, bunların Arm64 donanımlarında doğrudan temiz kurulum için de uygun olduğunu açıkladı. ISO’lar 24H2 sürümünü içeriyor ve dil seçimine bağlı olarak yaklaşık 5 GB boyutunda. Kullanıcılar güncellemeyi Microsoft’un resmi web sitesinden indirilebilirler.

Sürücü Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

Eğer Windows on Arm cihazınız eski ise ISO'yu çalışmadan önce belli başlı adımları takip etmeniz gerekiyor:

ISO dosyasından install.wim ve boot.wim dosyalarını çıkarın.

ve dosyalarını çıkarın. DISM aracını kullanarak sürücüleri bu dosyalara entegre edin.

aracını kullanarak sürücüleri bu dosyalara entegre edin. .wim dosyalarını yeniden paketleyip ISO’yu yeniden oluşturun.

İşlem biraz teknik bilgi gerektiriyor ancak çevrimiçi rehberler yordamıyla kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Eski Snapdragon Kullanıcıları için Ekstra Adımlar Atılacak

ISO’lar, Snapdragon X işlemcili bilgisayarlarda herhangi bir ek işlem yapmadan kolayca başlatılabilirken, daha eski Snapdragon işlemciler için aynı şey söylenemiyor... Örneğin, Snapdragon 8cx Gen3 tabanlı Surface Pro 9 gibi cihazlar, sürücülerin ISO’ya entegre edilmesini gerektiriyor.