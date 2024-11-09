Bir Devrin Sonu Geldi: Steam Artık Windows İşletim Sistemlerinde Çalışmayacak

Steam tarafından paylaşılan haber yazısına göre yeni Steam istemcisi yolda. Güncellemenin en büyük yeniliklerinden bir tanesinin Steam Oyun Kaydı olduğunu daha önceki haberimizde aktarmıştık. Heyecan verici güncelleme bazıları için üzücü olacak. Çünkü bazı kullanıcılar istemciyi artık işletim sistemlerinde çalıştıramayacaklar.

Windows & MacOS Eski Sürümlerine Kötü Haber

Yeni Steam istemcisi artık Windows 7 ve Windows 8’de çalışmayacak. Aynı durum macOS 10.13 ve 10.14 için de geçerli. Bu sürümlerle uyumluluk artık sağlanmıyor; bu yüzden bu işletim sistemlerini kullananlar da yeni Steam istemcisini otomatik olarak güncelleyemeyecek. Kısacası adı geçen sistemler güncellemeden muaf tutulacak ve sonraki sürümleri de haliyle temin edemeyecek.

Steam Oyun Kaydı'na Dair Detaylar

Steam Oyun Kaydı özelliği artık tüm kullanıcılar için kullanılabilir durumda. Bu yepyeni sistemle birlikte oyun anlarınızı kaydedip paylaşmak oldukça pratik bir hal alıyor. Ek olarak hiçbir şekilde üçüncü taraf bir kayıt uygulamasına ihtiyaç duymuyorsunuz. Uygulama arka planda çalışıyor ve siz oyun oynarken tek bir tuşla kayıt almanızı sağlıyor. Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi Steam'in destek sayfasında bulmanız mümkün.

Peki siz bu özelliği kullanacak mısınız yoksa geleneksel üçüncü taraf uygulamalarıyla yola devam mı edeceksiniz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.