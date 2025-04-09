Microsoft, Copilot'u Nostaljik ve Aşırı Kullanışlı Yapacak Bir Özelliği Duyurdu

Microsoft'un 50. yıl etkinliğinde tanıttığı yenilikler test aşamasında kullanıma açıldı. Artık yapay zeka botu Copilot'a dosya buldurmak ve açık uygulamalara dair sorular sormak mümkün. Bu neredeyse XP efsanesinin arama sekansındaki köpeği hatırlatıyor. Eski zamanlarda arama yapmak istediğinizde bu sevimli animasyonu olan aracı kullanıyordunuz ve köpek, istediğiniz dosyayı arayıp sizin ayağınıza getiriyordu.

Copilot'ta tabii ki böyle bir şey mümkün olmayacak ancak bundan böyle Windows 11'deki dosyalar yapay zeka botuna emanet.

Copilot Dosyayı Buluyor ve İçeriğini Anlatıyor

Yeni gelen Copilot File Search özelliği sayesinde, bilgisayarınızdaki dosyaları Copilot'a arattırabiliyorsunuz. Ama asıl dikkat çeken kısım, dosyanın içeriğiyle ilgili de sorular sorabilmeniz. Örneğin "Geçen ay yemeğe ne kadar harcamışım?" diye sorduğunuzda, Copilot ilgili bütçe dosyasını veya varsa kesilmiş hesap fotoğrafını bulup size detaylı bir yanıt verebiliyor.

Bu özellik şu anda .docx, .xlsx, .pptx, .txt, .pdf ve .json gibi yaygın dosya formatlarını destekliyor. "CV’mi bul", "Geçen hafta üstünde çalıştığım seyahat planı dosyasını aç", gibi doğal dille sorularla Copilot'u yönlendirebiliyorsunuz. Tüm bu işlemler için Copilot'un erişim izinlerini de kişiselleştirmek de seçenekleriniz arasında.

Yenilikçi Copilot Vision Analiz Özelliği

Diğer taraftaki Copilot Vision ise oldukça yenilikçi. Bu özellik sayesinde açık olan herhangi bir uygulama ya da tarayıcı penceresini Copilot'a gösterip, içeriğini analiz etmesini isteyebiliyorsunuz. Örneğin bir belgeyi ya da haber yazısını Copilot'a gösterip, özet çıkarmasını ya da sorularınızı yanıtlamasını sağlayabiliyorsunuz.

Kullanımı da epey basit: Copilot panelindeki gözlük ikonuna tıkladıktan sonra paylaşmak istediğiniz pencereyi seçiyorsunuz. Ardından Copilot işi devralıyor ve sizin için analiz yapmaya başlıyor. Dilerseniz paylaşıma bir tuşa basarak son verebiliyorsunuz.

Copilot File Search şu an için tüm dünyada kullanılabiliyor. Ancak Copilot Vision yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Insider kullanıcılarına açılmış durumda. Özelliklerin herkese ulaşması zaman alabilir çünkü dağıtım kademeli ilerliyor.