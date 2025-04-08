Microsoft'un 50. Yıl Dönümünde Büyük Kavga Koptu, Kutlamalar Zehir Oldu

Microsoft, 50. yılını ihtişamlı bir törenle kutlamak isterken saldırgan bir çalışanın gazabına uğradı. Seattle'da düzenlenen etkinlikte bir anda protestolar baş gösterdi. Etkinlik sırasında sahneye çıkan ve Microsoft'un Yapay Zeka CEO'su Mustafa Suleyman'a "savaş yanlısı" suçlamasında bulunan çalışan Ibtihal Aboussad, şirketin kendisine gönderdiği e-postaya göre disiplin dışı davranışlar sebebiyle işten çıkarıldı.

Protestoya katılan ikinci çalışan Vaniya Agrawal'ın ise protesto öncesinde iki haftalık istifasını sunduğu, fakat gösteriden sonra erken işten çıkarıldığı belirtildi. Bu detay haberin ilk versiyonunda yanlış aktarılmıştı, ardından bir düzeltme yazısı yayınlandı.

Microsoft'un İsrail ile Olan Sözleşmelerine Tepki

Bu iki çalışan, Microsoft'un İsrail hükümetiyle yaptığı sözleşmelere tepki gösteren "No Azure for Apartheid" isimli şirket içi hareketin destekçileri arasındaydı. Protestolarla aynı gün Kanada ofisi tarafından işten çıkarılan Aboussad'a gönderilen e-postada şu ifadeler yer aldı:

Şirketin en prestijli etkinliğinde bu şekilde bir kaos yaratmanın ve CEO'ya yönelik bu derece saldırgan tavrın hiçbir haklı tarafı olamaz. Ayrıca hâlâ özür dilemediniz ya da pişmanlık belirtisi göstermediniz.

Protesto sırasında Vaniya Agrawal, etkinliğin ilerleyen dakikalarında Bill Gates, Steve Ballmer ve Satya Nadella'nın konuşmalarını keserek soykırıma dair gelişmelerin durdurulmasını istedi. Aboussad da canlı yayında binlerce kişinin önünde Suleyman'a bağırarak, "Bölgemizde soykırımda kullanılmak üzere geliştirdiğiniz yapay zeka üretimini durdurun!" dedi.

Microsoft, konuyla ilgili sorulara henüz yanıt vermediyse de içeriden sızdırılan e-postalara göre şirket, özellikle bu protestoların dikkat çekme ve etkinliği sabote etme amacı taşıdığını düşündüğü için cezai işlem uyguladı.