Microsoft, Windows 11 İçin Deneysel Özelliklerini Test Ediyor

Dev teknoloji ve yazılım şirketi Microsoft, geçtiğimiz hafta Windows 11 kullanıcıları için büyük bir güncelleme içeren geliştirmesini açıklamıştı. Görev çubuğunun iyileştirilmesi, Android uygulamaların desteklenmesi ve birçok hata düzeltmesini içeren yeni Windows 11 güncellemesinin ardından, şirketin kısıtlı test kullanıcıları üzerinde planladığı yeniliklere dair detaylar paylaşıldı.

Şubat ayında Windows 11 kullanıcılarına gelecek olan büyük güncellemenin ardından, şirket beta kullanıcılarına 2022 yılı boyunca deneysel testlerini uygulayacak. Bir grup Windows 11 Beta kullanıcısı, Microsoft’un her yeni sürümü çıktığında yeni özellikleri keşfedecek ve işletim sistemindeki bayraklardan yararlanacak. Böylelikle Microsoft’un deneysel yeniliklerini ortaya çıkaracak.

İsteyenler Beta Kanalından Çıkış Yapabilecek

Microsoft, bu tarz A/B testlerini daha önce de kısıtlı kullanıcılar üzerinde denemişti. Şirket, yeni özelliklerini tüm kullanıcılara sunmadan önce küçük bir Windows Insiders grubu üzerinde test ediyor.

Windows Insider programının yöneticisi Amanda Langowski, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

‘Süregelen bu evrimin bir parçası olarak Insiders kullanıcıları Dev Channel’dan yeni fikirleri yetiştirdiğimiz ve bireysel özellikleri kontrol ettiğimiz bir yer olarak daha çok faydalanacağımızı görecek. Bazı örneklerde bu konseptler asla tüm kullanıcılarla buluşmayacak. Ancak daha fazla deney yaparak deneyimlerimizi iyileştireceğiz. Böylelikle Windows’ta müşterilerimize daha fazla şeyi yapmaları için onlara yardım edecek daha çok çözüm sunacağız.’ ‘Teknik kapasitesi kuvvetli bazı Insiders kullanıcılarının bizim kasıtlı olarak devredışı bıraktığımız bazı özellikleri de keşfettiğini fark ettik. Insiders kullanıcılarının keşfedip ortaya çıkarmasını istediğimiz özellikler konusunda daha aktif bir iletişim yürüteceğiz.’

Microsoft’un Insıders grubunda denediği deneysel testlerin daha sonra tüm kullanıcılara açılıp açılmayacağı ise bilinmiyor. Bunun yanında şirket, Windows 11 test kullanıcısı olmak istemeyen kişilerin beta kanalından çıkması için de belirli bir süre tanıyacak. Bu şekilde Beta özellikleri denemek istemeyenler Insiders grubundan çıkış yapabilecek.