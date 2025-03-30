Microsoft'un Yeni Özelliği İle Bilgisayarınız Asla Mavi Ekran Hatası Vermeyecek!

Hatırlarsanız, geçtiğimiz 2024 yılında Crowdstrike felaketi olarak adlandırılan bir bilgisayar krizine şahit olmuştuk. Windows 11 ile çalışan on binlerce bilgisayar, bir anda çökmüş ve hep birden mavi ekran hatasıyla karşılaşmıştı. Olay sonucunda yüzlerce şirket bir süre çalışamaz hale gelmişti.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft ise bir daha böyle bir felaket yaşamamak ve son dönemde Windows 11'de artan mavi ekran hatalarını önüne geçmek amacıyla yeni bir sistem geliştirdi. Şirketin "Hızlı Kurtarma" olarak adlandırdığı bu yeni özellik, şirketlerin mavi ekran gibi hatalar sonucunda açılmayan bilgisayarları tekrardan hayata döndürmesine yardımcı olacak.

Yeni Windows 11 Hızlı Kurtarma Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Microsoft'un son dönemdeki hataları nedeniyle büyük eleştirilere maruz kalan Windows 11’e getireceği yeni özellik, bilgisayarın bir türlü açılmasına engel olan ve sistemin başlatılamamasına sebep olan hatalarda devreye girecek. Aktarılanlara göre, "Hızlı Kurtarma" özelliği, bu tür sorunları otomatik olarak tespit edebilecek, kullanıcıların manuel işlemler yapmasına gerek duymadan yaşanan problemleri çözüme kavuşturabilecek.

Yeni özellik, bu yeteneğini Windows’un çökme verilerini analiz ederek temel nedeni belirlemesi ve otomatik olarak Windows Update üzerinden sorunu çözebilecek yüklemeler yapabilmesine borçlu olacak. Dahası sistem, günden güne bu düzeltmeleri veri tabanına kaydedecek ve gelecekte karşılaşılabilecek sorunlar için çözümleri otomatikleştirebilecek.

Windows 11 Home da dahil olmak üzere işletim sisteminin tüm versiyonları için kullanıma sunulacak yeni özellik, şirketler ve BT yöneticileri tarafından rahatlıkla kontrol edilip özelleştirilebilecek. Böylece her firma, ileride karşılaşabileceği bilgisayar sorunlarına karşı önceden kapsamlı hazırlıklar yapabilecek.

Şu anda Windows Insider Preview 6120.3653 sürümüyle test kullanıcılarının beğenisine sunulan Hızlı Kurtarma özelliği, yakında Microsoft tarafından tüm Windows 11 cihazlarına entegre edilecek.

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