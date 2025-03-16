Windows 11'in Son Güncellemesi Büyük Sorunları da Beraberinde Getirdi!

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesinden bu yana sahip olduğu hatalarla gündeme gelen Windows 11 24H2'de sorunlar bitmiyor. İlk etapta bazı oyun ve programlarda çökmeye neden olan yeni sürüm, son aylarda direkt olarak cihazların tamamen kapanmasına neden oldu.

Microsoft, geçtiğimiz ay ortaya çıkan ve cihazların açılmamasına yol açan siyah ekran sorunu gibi hataları düzeltmek amacıyla kısa bir süre mart ayı güncellemesini yayınladı. Ancak yeni sürüm daha büyük sorunları beraberinde getirdi. Öyle ki bazı cihazların, güncelleme sırasında takılı kaldığı ve mavi ekran hatasıyla karşı karşıya kaldığı bildiriliyor.

Bilgisayarlar, Windows 11'i Güncellerken Takılı Kalıyor

Windows 11 için bazı güvenlik açıklarını kapattığı gerekçesiyle yüklenmesi zorunlu şekilde yayınlanan KB5053598 isimli güncelleme ile ilgili pek çok farklı şikayet gündeme geldi. Bunlardan en yaygını cihazların sürümü yüklerken takılı kalması. Kullanıcılar, güncellemenin yüzde 5 gibi erken aşamalarda yüzde 99 gibi yükleme aşamalarında takılı kaldığını belirtiyor.

Bunun yanı sıra güncellemeyi yükledikten hemen sonra 0x800f0993, 0x800F081F, 0x80070032 ve 0xC004F211 gibi hata kodlarını aldığını bildiren kullanıcılar da mevcut. Dahası, bazı kullanıcılar ise yeni sürümde mavi ekran hatasıyla karşılaştıklarını ve bilgisayar sisteminin açılmadığını söylüyor. Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) bağlantılarının kesilmesi de güncellemenin yol açtığı bir diğer sorun olarak öne çıkıyor.

Microsoft cephesinden söz konusu sorunlarla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Firma geçtiğimiz ay yaşanan sistemlerin açılmaması ve siyah ekran hatalarına karşı bilgisayarlara format atılmasının gerektiğini belirtmişti. Şirket, yeni sorunlara ne gibi çözümler bulacağını hep beraber göreceğiz.

Peki siz Windows 11'in yeni güncellemesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...