Microsoft'un Windows 11 ve Windows 12'ye Yönelik Planları Açıklandı

Microsoft kısa bir süre önce Windows 10 için özellik güncellemelerini durdurma planlarını açıkladı ve teknoloji devinin iş yükünü Windows 11'in ve "Windows 12" gibi gelecekteki Windows sürümlerinin performansını ve güvenliğini artırmaya yoğunlaştırmasına olanak tanıdı.

BlueHat IL 2023 konferansı sırasında Microsoft'un Kurumsal ve İşletim Sistemi Güvenliğinden Sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı David Weston, Windows 11 çekirdeğini bellek güvenliği ve verimliliği ile bilinen bir programlama dili olan Rust kullanarak yeniden yazmayı planladıklarını açıkladı.

C++'tan Rust'a Geçiliyor

C++'tan Rust'a geçiş, çekirdeği daha özlü, güvenli ve verimli hâle getirmeyi amaçlıyor. Microsoft, şimdiden çekirdeğe 36.000 satırlık önemli bir Rust kodu eklediğini ve bu da daha önce var olan birçok güvenli olmayan alt yordamın ortadan kaldırılmasına yol açtıklarını belirtiyor. Rust dili, Office uygulamalarının Rust'a taşınmasından sonra minimum performans kaybının kanıtladığı gibi, gelişmiş bellek güvenliği ve daha iyi performans sağlıyor.

Çoğu kıyaslama testi, Rust ve C++ çekirdekleri arasında yalnızca küçük farklar olduğunu ve Rust'ın bazı durumlarda C++ çekirdeğinden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu geçişin başarısı, Win32k Grafik Aygıt Arayüzü (GDI) Rust'a taşındığında ve tüm Windows önyükleme testlerini başarıyla geçtiğinde daha da ispatlandı.

Microsoft, Rust çekirdeğinin önümüzdeki birkaç hafta veya ay içinde Windows 11 sistemlerinde uygulanabileceğini ve kullanıcılara gelişmiş güvenlik ve performans sağlayacağını öngörüyor.