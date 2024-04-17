Microsoft, Windows Fotoğraflar'ı Yapay Zeka ile Başka Bir Seviyeye Taşıyor!

Microsoft, Windows Fotoğraflar uygulaması için yeni bir özellik duyurdu. Bu özellik kullanıcıların kolaylıkla ilgi çekici görseller oluşturmasına yardımcı olacak.

Artık Microsoft Designer aracı Fotoğraflar uygulamasına entegre edilebilecek. Uygulamada halihazırda başlık çubuğu, kaydetme, silme, düzenleme ve daha fazlası gibi birçok kullanışlı seçenek bulunuyor.

Bunların yanı sıra, varsayılan tarayıcıda Microsoft Designer'ı başlatmak ve yapay zekayı kullanarak görüntüleri daha da geliştirmek için görseller eklemeye yarayan bir buton yer alıyor.

Microsoft Designer Kullanıcılara Neler Sunuyor?

İstenilen görüntü Microsoft Designer'da açıldığında mevcut arka planı kaldırılabilir ve yerine yapay zeka tarafından oluşturulan bir arka plan eklenebilir. Ancak, bunların hiçbiri Fotoğraflar uygulamasında gerçekleşemiyor.

Microsoft Designer arka planları kaldırma ve değiştirme gibi birçok özelliği barındırırken, Windows Fotoğraflar arka planları bulanıklaştırma, küçük ve büyük nesneleri silme gibi çeşitli yapay zeka destekli düzenleme yeteneklerine sahip.

Windows Fotoğraflar uygulaması birkaç ayda bir yeni özellikler kazanıyor olsa da hala Windows'taki yüksek kaliteli fotoğraf düzenleme uygulamalarını tamamen değiştirecek seviyede değil. Fakat şimdi, Fotoğraflar uygulamasının yerleşik düzenleme yetenekleri ve Microsoft Designer entegrasyonu birçok kişi için yeterli olabilir.

Microsoft Designer düğmesi yalnızca Windows Dev ve Canary Channel Insiders için kullanıma açık. Eğer bunlardan biriyseniz, Microsoft'un resmi blog gönderisinde önerdiği gibi Fotoğraflar uygulamasını 2024.11040.16001.0 sürümüne veya daha yüksek bir sürüme güncellediğinizden emin olun.