Microsoft 30 Yıl Sonra Windows'tan O Uygulamayı Kaldırıyor



WordPad ilk olarak Windows 95'in bir parçası olarak gönderildi. Ofis içinde kayıt etme, sunum için yazıların hazırlanması gibi birçok işlemlerin yapılması aşamasında WorldPad kullanılıyor. Ancak Windows'un gelecekteki bir sürümünde kaldırılıyor.

WorlPad'e Veda Ediyoruz

Microsoft artık WordPad'i güncellemiyor ve kelime işlemciyi Windows'un gelecekteki bir sürümünden kaldırmayı planlıyor. Yazılım devi bunun yerine, Windows 95'ten bu yana Windows'un bir parçası olarak sunulan temel WordPad uygulamasından her zaman çok daha zengin özelliklere sahip olan ücretli kelime işlemcisi Microsoft Word'ü önerecek.

Microsoft tarafından Cuma günü yayınlanan bir destek notunda "WordPad artık güncellenmiyor ve Windows'un gelecekteki bir sürümünde kaldırılacak" yazıyor. ".doc ve .rtf" gibi zengin metinli belgeler için Microsoft Word'ü, .txt gibi düz metinli belgeler için ise Windows Not Defteri'ni önereceklerini belirtiyorlar.

WordPad'in kaldırıldığı haberi, Microsoft'un Not Defteri'ni otomatik kaydetme ve sekmelerin otomatik geri yüklenmesi gibi özelliklerle yükselttiğini açıklamasından bir gün sonra geldi. Microsoft artık WordPad'i "Windows'un gelecekteki sürümünde" tamamen kaldıracak; bu büyük olasılıkla 2024'te görmeyi beklediğimiz birçok yapay zeka destekli özelliğe sahip Windows 12 sürümü olacak.

Windows 12 sürümü için birçok kullanıcı heyecanlı peki siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.