Microsoft Açıkladı! Bu Uygulamalar Artık Daha Hızlı Açılacak

Bilgisayarınızı açtığınızda sık kullandığınız uygulamaların ağır ağır yüklenmesi zaman kaybettirdiği gibi can da sıkabiliyor. Bu durum özellikle Word gibi günlük işlerin vazgeçilmezi haline gelen programlar için oldukça sinir bozucu. Neyse ki Microsoft, bu soruna nihayet el atıyor. Office uygulamalarının açılış hızını artırmak için kolları sıvayan şirket, önemli bir adım atıyor.

Office Uygulamaları Daha Hızlı Açılacak

Microsoft, Office uygulamalarının performansını artırmak için yeni bir “Başlangıç Güçlendirme” (Startup Boost) özelliğini devreye alıyor. Aktarılan bilgilere göre bilgisayar açıldığında arka planda sessizce çalışacak olan zamanlanmış görev, uygulamaların yükleme süresini kısaltacak. Böylece Word ve yakında diğer Office programları, çok daha hızlı açılacak.

Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre sistem açılışında çalıştırılacak bu görev, uygulamayı arka planda askıya alacak ve yalnızca açılmaya ihtiyaç duyulduğunda tam olarak çalışmaya başlayacak. Yani bellekte açılmaya hazır olacak şekilde küçük bir alan kaplayacak. Eğer sistemde kaynak sıkıntısı yaşanırsa uygulama otomatik olarak bellekten kaldırılacak.

İlk olarak Mayıs ayında Word için sunulacak bu yenilik, önümüzdeki aylarda Excel, PowerPoint ve diğer Office uygulamalarına da gelecek. Ancak her bilgisayar bu özellikten faydalanamayacak.

Başlangıç Güçlendirme’nin çalışması için en az 8 GB RAM ve 5 GB boş depolama alanı gerekecek. Ayrıca bilgisayarınızda Güç Tasarrufu modu aktifse sistem kaynaklarını korumak için bu özellik otomatik olarak devre dışı kalacak.

Bununla birlikte Başlangıç Güçlendirme özelliğinin kapatılabileceğini de belirtmek gerekiyor. Kullanıcılar, dilerlerse uygulama içindeki ayarlardan üzerinden bunu gerçekleştirebilecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Microsoft'un yeni özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.