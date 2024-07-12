Bir Devrin Sonu: Microsoft'tan PlayStation'ın Galibiyetini Tescilleyen Xbox Kararı!

Microsoft'un Xbox Series S/X konsollarının satışlarından memnun olmadığı bir gerçek. Üst düzey oyunları çok rahat bir şekilde oynatabilecek donanımlara sahip olsalar da maalesef bir türlü satışlarda PlayStation 5'i geçemiyorlar. Son gelen raporlar, şirketin mağlubiyetin ilanı niteliğinde bir karar aldığını ortaya koyuyor.

Microsoft, Avrupa'da Xbox Konsollarının Reklam Pazarlamasını Durdurabilir

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Tom Warren, Microsoft'un Xbox pazarlama planlarını değiştireceğini söyledi. Kaynağa göre, şirket Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da konsollarının reklam pazarlamalarını durdurmaya hazırlanıyor. Bunun yerine, Xbox Game Pass ve bulut oyun hizmetlerine ek olarak PC/Xbox için kontrolcülere odaklanacak.

Bu karar, Xbox konsollarının satışının tamamen sonlandırılacağı şeklinde yorumlanmamalı. Ancak, Microsoft'un reklam çalışmalarının durdurulmasıyla artık satışlarından memnun olmadığı bölgelere daha az konsol stoğu ayıracağı ifade ediliyor. Son olarak, tüm bu bilgilerin bir iddiadan ibaret olduğunu ve şirketten gelecek açıklamayı beklemenin daha sağlıklı olacağını belirtelim.