Microsoft, Xbox'ı Las Vegas'ın Dev LED Ekranlı Küresinde Tanıttı!

Las Vegas Sphere, Temmuz ayındaki açılışından bu yana büyüleyici ışık gösterileriyle viral bir fenomene dönüştü. Bu dikkat çeken yapı, Nevada'nın metropolünün sakinlerini şaşırtıyor.

Özellikle dünyanın en güçlü reklam panosu olma özelliği taşıyan Sphere, tehditkar balkabağından etkileyici havai fişek gösterilerine, basketbol toplarından sıradışı bir insan gözü tasvirine kadar çok sayıda gösteriye ev sahipliği yapıyor.

Las Vegas Sphere, iç mekanında 20.000'e yakın kişiyi ağırlayabilme kapasitesine sahip, canlı müzik performanslarına ve etkileyici görsel ve işitsel şölenlere ev sahipliği yapmak üzere tasarlandı.

Göz Alıcı Xbox Tanıtımı!

Bu hafta başında Microsoft, Sphere arenasının üst düzey reklamcılık gücünü kullanarak Series X|S konsollarını tanıtan devasa bir Xbox tanıtım gösterisi düzenledi. Xbox editörlerinden Jeff Rubenstein bir X gönderisi ile bu tanıtımı yayınladı. Bu olağanüstü gösteride, Starfield ve Forza Motorsport gibi öne çıkan oyunlar tanıtıldı.

Ancak, bu büyük gösterinin gerçekleşmesi, Microsoft'un uzun süren bir hukuki mücadelenin ardından Activision Blizzard'ı satın almasının ve Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA) ile yaşadığı bazı engelleri aşmasının ardından geldi.

Ayrıca, bu etkinlik PlayStation 5 için Spider-Man 2'nin piyasaya sürülmesi ve Las Vegas Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kuzey Amerika TwitchCon 2023 etkinliği gibi büyük olaylarla çakıştı.

Microsoft, Las Vegas Sphere ile yarattığı bu ışık gösterisiyle Xbox'un gücünü ve etkisini bir kez daha kanıtladı.

Siz bu tanıtım hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.