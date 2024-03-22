Microsoft Yapay Zeka Destekli Bilgisayarlarını Tanıttı: Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 Fiyatı Ne Kadar?

Microsoft, yeni Surface cihazları Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 modellerini nihayet tanıttı. Her iki modelin işletmeler ve iş odaklı üretildiğini söyleyen şirket, bu bilgisayarları piyasanın ilk yapay zeka özellikli cihazları olarak piyasaya sürüyor.

Her iki modelin de klavyesinde özel bir Copilot tuşu yer alıyor. Bu tuş sayesinde kullanıcılar doğrudan Copilot yapay zekasını kullanabilecek. Klavye düzeninde sağ alt kısımda yer alan tuş ile kullanıcılar kolay ve hızlı yoldan yapay zeka ekranına geçiş yapabilecek.

İş amaçlı kullanıma uygun olan Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 günlük kullanımlar ve tüketiciye uygun olan diğer versiyonları da önümüzdeki aylarda, bu yıl içerisinde tanıtılacak.

Microsoft Surface Pro 10 Özellikleri ve Fiyatı

Surface Pro 10, Intel Core Ultra işlemciyle geliyor. İşlemci için kullanıcıya iki farklı seçenek de sunuluyor. Intel Core Ultra 5 135I ve Ultra 7 165U seçenekleri arasından seçim yapılabiliyor. 8 GB veya 64 GB olarak iki farklı RAM seçeneği de mevcut.

Depolama: 256 GB / 1 TB

Ekran: 13 inç IPS dokunmatik ekran

Yenileme hızı: 120 Hz

5G radyo desteği

Kamera: 1440 çözünürlük / 114 derecelik görüş alanı

Yapay zeka destekli Windows Studio Efektleri

Üst düzey donanıma ve yüksek performansa sahip bilgisayar Nisan ayında satışa çıkacak. Cihazın satış fiyat 1.119 dolardan başlayarak ön siparişe açılacak.

Microsoft Surface Laptop 6 Özellikleri ve Fiyatı

Surface dizüstü bilgisayar 6 da tıpkı Pro 10'da olduğu gibi Intel işlemciye sahip. Pro modelden farklı olarak Core Ultra H serisi ile geliyor. Kullanıcılar Core Ultra 5 135H ve Core Ultra 7 165H çip seçenekleri bulunuyor.

Depolama: 64 GB / 1 TB

Ekran: 15 inç

Bağlantı: USB-C ve Akıllı Kart Okuyucu

Kamera: 720p ile 1080p arasında

Yapay zeka destekli Windows Studio Efektleri

SSD, pil ve anakart bileşenleri kolayca değiştirilebililiyor.

Bu laptop modeli de aynı şekilde Nisan ayında satışa çıkacak. Ön sipariş aşamasında 1.119 dolar ile 2.999 dolar arasında değişen bir fiyatlandırması olacak.