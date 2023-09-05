Microsoft'tan Yepyeni Bir Atılım: Yapay Zeka Destekli Sırt Çantası!

Microsoft, sensörlerle dolu, yapay zekâ destekli ve anbean sizi gözetleyebilecek bir sırt çantası patentiyle giyilebilir teknoloji sektörünü bir üst seviyeye taşımayı planlıyor.

Geçen hafta ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylanan yeni sırt çantası patenti, bahsi geçen sırt çantasının kullanıcı konuşmasını algılayabileceği ve Siri tarzı önerilerde bulunabileceği ve ayrıca bazı nedenlerden dolayı ses kaydetme ve saklama yeteneğine sahip olabileceği de dâhil olmak üzere bir sırt çantasından beklenmeyecek derecede garip özellikler içeriyor.

Blog yazısında belirtildiği üzere henüz isimlendirilmemiş sırt çantası potansiyel olarak etrafındaki nesneleri tanımlama, yol tarifi verme, buluta erişme ve diğer akıllı cihazlarla konuşma yeteneğine de sahip olacak.

Yapay Zeka Destekli Sırt Çantası Hangi Alanlarda Kullanılabilecek?

Bu sırt çantasının tam olarak hangi amaçlarla kullanılabileceğini algılayamadıysanız, yeni onaylanan patent, sırt çantasının kullanılabileceği bazı alanları gösteren bir dizi kullanışlı illüstrasyon da içeriyor.

Bu illüstrasyonlar arasında sırt çantası ona hangi yönün yasak olduğunu söylerken kayak yapan bir kişi ve bir diğerinde ise giyilebilir cihazın mikrofonuna yaklaşıp "Hey Sırt Çantası, bilet al" diyerek 5 dolarlık bir Beatles konseri posterinin önünde duran bir kullanıcı görülüyor.

Peki siz bu giyilebilir teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.