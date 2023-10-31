The Guardian, Microsoft'un Yapay Zeka İçerik Üretimine Karşı: Skandal Anket Krizi!

Üç yıldan fazla bir süre önce, Microsoft'un haber bölümleri işlerini yapay zeka ve algoritmik otomasyonla değiştirme yoluna gitmişti. Ancak, bu değişikliklerin ardından dahi, yapay zeka tarafından üretilen içerikler, insan müdahalesinin önleyebileceği veya gerektirebileceği ciddi hatalar içermeye devam ediyor.

The Guardian bugün, Microsoft'un Start platformunda yer alan bir habere odaklanarak şirketi itibar kaybına uğratmakla suçluyor.

Bahsi geçen haber, bir kadının ölümüyle ilgilidir ve yanında "Yapay zekanın içgörüleri" etiketiyle sunulan bir anket, okuyuculardan kadının ölümü hakkında görüşlerini bildirmelerini istemektedir.

Microsoft Olayları Reddediyor

Anket, habere eklenmiş ancak daha sonra kaldırılmış olmasına rağmen, zararın zaten verildiği görüşü hakim. Okuyuculardan kadının intihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı sonucu öldüğüne dair oy kullanmaları talep edilmiş. Hikayeyle ilgili beş gün önce yapılan yorumlar, okuyucuların üzgün olduğunu ve hikayenin yazarlarının sorumlu olduğuna inandıklarını gösteriyor.

The Guardian tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, açıkça "Yapay Zeka Tarafından Yapılan Analizler" olarak etiketlenen anketi gösteriyor.

Bu durum, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin ne denli duyarlı ve insan denetimine ne kadar ihtiyaç duyduğunu tekrar gündeme getiriyor.

Ağustos ayında, Microsoft'un başka bir yapay zeka tarafından üretilmiş içeriği olan bir seyahat rehberi, Kanada'nın Ottawa kentindeki bir gıda bankasını "aç karnına" ziyaret etmeyi önermişti.

Microsoft'un kıdemli direktörü Jeff Jones, hikayenin yapay zeka tarafından değil, "algoritmik tekniklerin insan incelemesiyle birleşimiyle" oluşturulduğunu savundu.

The Guardian, Guardian Media Group'un genel müdürü Anna Bateson'un Microsoft başkanı Brad Smith'e yazdığı bir mektuba dayanarak, yapay zeka tarafından üretilen bu "açıkça uygunsuz" anketin hem gazete kurumu hem de gazeteciler için itibar kaybına yol açtığını belirtiyor.

Bateson, Microsoft'tan, yapay zeka kullanmadan önce gazete kurumundan onay alacaklarına dair güvence talep ediyor ve Microsoft'un bu teknolojiyi kullanırken bunu her zaman açıkça belirteceğine dair taahhüt bekliyor.

Microsoft'un bu olayın ardından nasıl bir adım atacağını ve bu tür hataları önlemek için ne gibi önlemler alacağını yakından takip etmek gerekecek.

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